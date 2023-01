View this post on Instagram

Το βιβλίο «The Danish Way of Parenting» του ψυχοθεραπευτή, Iben Sandahl και της Αμερικανίδας ψυχολόγου, Jessica Alexander, μας δίνει την ευκαιρία να μάθουμε περισότερα σχετικά με το πώς οι μαθητές στη Δανία διδάσκονται την ενσυναίσθηση. Φυσικά, το γεγονός ότι οι πολίτες αυτής της χώρας έρχονται σε επαφή με την αξία της ενσυναίσθησης από τόσο μικρή ηλικία, βοηθάει στη συνολική ευημερία της χώρας.