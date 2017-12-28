Mε τι καιρό θα υποδεχθούμε το 2018;

Την πρόγνωσή της για τον καιρό για τις επόμενες ημέρες εξέδωσε η ΕΜΥ κι εμείς βλέπουμε με τι καιρό θα υποδεχθούμε το 2018!
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο καιρός θα είναι βελτιωμένος και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο από τα δυτικά.
Την Πρωτοχρονιά ο καιρός θα είναι αίθριος με συννεφιές και τοπικές ομίχλες, ανέμους έως και 5 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να έχει σταδιακή πτώση από την Τετάρτη.
Αναλυτικά ο καιρός τις επόμενες ημέρες:
ΣΑΒΒΑΤΟ 30-12-2017
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΛΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΑΣΤΑΤΟΣ-ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ, ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 31-12-2017
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΠΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΝΟΔΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 01-01-2018
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 2 ΜΕ 3 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ 4 ΜΕ 5.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΟΔΟ.
ΤΡΙΤΗ 02-01-2018
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 03-01-2018
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 4 ΜΕ 6 ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΠΤΩΣΗ.