Οι αντίδραση που είχαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ στο χθεσινό ντέρμπι ενάντια στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τραγουδώντας το «You Never Walk Alone» στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ως ένδειξη σεβασμού και υποστήριξης για τον χαμό του νεογέννητου παιδιού του Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι αυτό που σκόρπισε ρίγη συγκίνησης σε όσους είδαν τη στιγμή.

Συγκίνησαν τους πάντες οι οπαδοί της Λίβερπουλ

Δεν μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος και να μην ανατριχιάσεις ακούγοντας μετά το 7ο λεπτό του αγώνα το παρατεταμένο χειροκρότημα των οπαδών της Λίβερπουλ και το «You Never Walk Alone» αφιερωμένο αυτήν την φορά σε έναν αντίπαλο! Το Κριστιάνο Ρονάλτο που βιώνει τον πόνο της απώλειας του μωρού του.

Κάποιοι κρατούσαν τη φανέλα του, άλλοι τραγουδούσαν και χειροκροτούσαν με όση δύναμη είχαν αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι το να είσαι άνθρωπος, είναι πάνω από όλα. Από ομάδες, ντέρμπι, γκολ και πρωταθλήματα.

Anfield Applauding for 1 Min straight for Cristiano Ronaldo in the 7th Minute. Respect ❤️ pic.twitter.com/m8Gfui0Z95 — Albi 🇽🇰 (@albiFCB7) April 19, 2022

You Never Walk Alone

Ο ύμνος της Λίβερπουλ, τραγουδησμένος από τα χείλη των οπαδών της, είναι αυτός ο ήχος που έχει συνδεθεί με τα μεσημέρια του Σαββάτου τα τελευταία χρόνια της ζωής μας. Την ώρα του φαγητού ακούμε τοYou Never Walk Alone και ακόμα και αν δεν ασχολείσαι με την στρογγυλή θεά όπως εγώ, είναι μια υπέροχη συνήθεια που περιμένεις.

Φαντάσου πώς νιώθει ένας οπαδός της Λίβερπουλ όταν είναι μέσα στο Ανφιλντ και τραγουδά δυνατά τον πιο όμορφο ύμνο που γράφτηκε ποτέ για ομάδα.

Κανείς δεν αξίζει να περπατά μόνος σε αυτή τη ζωή. Όλοι είμαστε μαζί και όλοι είμαστε το ίδιο. Δεν ξέρω από βαθμολογίες ούτε με ενδιαφέρει ποιος θα βάλει γκολ και ποια ομάδα θα βγει πρώτη. Μπορεί πολλές φορές να έχουμε απογοητευτεί από οπαδούς αλλά και από συμπεριφορές εντός γηπέδου , όμως το ποδόσφαιρο κάποιες φορές μας αποδεικνύει ότι όντως μπορεί να μας ενώσει και είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από εκείνα που μας χωρίζουν.

Αν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, ναι! Να πας με το παιδί σου, να δει το άθλημα, να πάρει έμπνευση, να τραγουδήσει, να γίνει ένα, να συμπονέσει, γιατί πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι. Μόνο αν είναι έτσι όμως.

