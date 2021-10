Το TikTok σίγουρα είναι μια πολύ φαν εφαρμογή με πολύ χορό, αστεία βίντεο και έξυπνα hacks. Μήπως, όμως, είναι κάτι περισσότερο από όλα αυτά και κρύβει πραγματικά χρήσιμα βιντεάκια για όλες τις γυναίκες του κόσμου κι εσύ ακόμα δε το έχεις ανακαλύψει;

Ο UN Women Australia, η χορογράφος Karla Mura, η τραγουδοποιός Wafia και η γυναικεία ομάδα πολεμικών τεχνών She Fights Back έρχονται με το hashtag #EmpowerMoves και σου εξηγούν με έναν πολύ εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση επίθεσης. Πίστεψέ είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να μάθεις και να θυμάσαι τις κινήσεις σε περίπτωση ανάγκης.

Εκατοντάδες γυναίκες έχουν κάνει τον χορό #EmpowerMoves κι έχουν ανεβάσει τα βιντεάκια τους. Τα βήματα είναι απλά και περιλαμβάνει βασικές κινήσεις αυτοάμυνας σε μια χορογραφία. Μια ρουτίνα, δηλαδή, σε ρυθμούς του τραγουδιού Good Things.

Η CEO του UN Women Australia, Simone Clarke, μοιράστηκε τις σκέψεις της πίσω από την ενέργεια αυτή. «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια δεν έχουν τέλος, κάποιες δεν τις έχουμε φανταστεί καν, αλλά οι γυναίκες είναι ανθεκτικές και αξίζουν να εξυμνούμε τη δύναμή τους. Όταν ο κόσμος είναι ασφαλής και τους παρέχει ισότητα – θα χορέψουμε από χαρά. Μέχρι τότε, τα κορίτσια θα χορεύουν για να είναι ατρόμητα, θα χορεύουν για να είναι δυναμικά, και θα χορεύουν για να υψώσουν τη φωνή τους για την ισότητα που τους αξίζει».

Whether you dance to @UNWomenAust #empowermoves or not – the purpose is to give girls an opportunity to be confidently part of the narrative on #genderequality and to continue the conversation to demand an equal & safe future. @TamePunk thank you for your support & your moves! 💃🏾 pic.twitter.com/gkESBPpQDL