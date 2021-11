Πιο πρόσφατα, το brand με έδρα τη Νέα Υόρκη συνεργάστηκε με την Amanda Gorman για δημιουργήσει με την Estée Lauder μια πρωτοβουλία 3 εκατομμυρίων δολαρίων για τον αλφαβητισμό για γυναίκες και κορίτσια. Έχει επίσης ενταχθεί στην Πρωτοβουλία Five for 5 του Ιδρύματος Ηνωμένων Εθνών, μέσω της οποίας έχει δεσμευτεί να επιτύχει στόχους όπως η επίτευξη της ισότητας των αμοιβών των φύλων έως το 2023 και η επέκταση των ευκαιριών ανάπτυξης ηγεσίας των γυναικών. Η Sara Moss, αντιπρόεδρος της εταιρείας, λέει ότι έχει ήδη εφαρμόσει ένα πρόγραμμα καθοδήγησης, καθώς και μια ομάδα εργασίας που επικεντρώνεται στην επέκταση των παροχών, όπως η φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, που θα προωθήσει την ισότητα των φύλων.

you might also like