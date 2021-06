Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της εταιρείας, «Το VS Collective είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ομάδα επιτυχημένων γυναικών που μοιράζονται ένα κοινό πάθος για να οδηγήσουν στη θετική αλλαγή . Αυτές οι εξαιρετικές συνεργάτιδες, με τα μοναδικά υπόβαθρα, ενδιαφέροντα και πάθη τους, θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον της μεγαλύτερης και πιο αναγνωρίσιμης μάρκας στον κόσμο για γυναίκες». Ως μέρος της συλλογής VS Collective, οι γυναίκες αυτές θα μοιραστούν τις ιστορίες τους μέσω podcast και υλικών μάρκετινγκ.

Η VS Collective θα απαρτίζεται από επτά γυναίκες: Την ηθοποιό Priyanka Chopra, την ποδοσφαιρίστρια Meghan Rapinoe, το μοντέλο από το Νότιο Σουδάν, Adut Akesh, την αθλήτρια ελεύθερου σκι Eileen Gu, την φωτογράφο και ιδρύτρια του #Girlgaze, Amanda de Cadenet, το διάσημο plus size μοντέλο Paloma Elsesser και το transgender μοντέλο από τη Βραζιλία, Valentina Sampaio.