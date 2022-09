Τεράστια επιτυχία για τον 19χρονο Ισπανό τενίστα, Κάρλος Αλκαράθ, καθώς χθες 11/9 επικράτησε με 3-1 του Νορβηγού Κάσπερ Ρούντ, κατακτώντας το US Open 2022. Παράλληλα, με την κατάκτηση του Grand Slam, ο Ισπανός τενίστας έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο νεαρότερος αθλητής που ανεβαίνει στο Νο1 της Παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 19χρονος Κάρλος Αλακράθ από την Ισπανία, που για πολλούς εδώ και αρκετό καιρό θεωρείται το next big thing στο χώρο του τένις, κατέκτησε χθες τον πρώτο τίτλο Grand Slam καθώς και την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, κερδίζοντας τον Νορβηγό Κάσπερ Ρούντ με 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. Έτσι κατέκτησε τον τίτλο US Open 2022 στους άνδρες στη Νέα Υόρκη.

Η βραδιά των ρεκόρ. Πρώτα απ όλα, ο νεαρός τενίστας είναι ο νεότερος πρωταθλητής Grand Slam ανδρών μετά τον Ισπανό Ραφαέλ Ναδάλ στο Γαλλικό Όπεν του 2005 σε ηλικία 19 ετών και ο νεότερος νικητής του US Open μετά τον Πιτ Σάμπρας, επίσης 19 ετών όταν κέρδισε το 1990. Ακόμα, το πιο σημαντικό κατόρθωμα του Αλκαράθ είναι ότι από σήμερα το πρωί, εκτοξεύθηκε στο Νο1 της Παγκόσμιας κατάταξης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ξεκίνησε την χρονιά από το Νο32!

Στην ομιλία του, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο 19χρονος Κάρλος Αλκαράθ, αφού έκανε αναφορά στην τραγική επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, αφιέρωσε την κατάκτηση του τίτλου στην μητέρα και τον παππού του, που δεν βρίσκονταν στο γήπεδο, ενώ δήλωσε πώς ονειρευόταν από παιδί την κατάκτηση ενός Grand Slam και το να γίνει ο καλύτερος τενίστας στον κόσμο. Παράλληλα, ανέφερε ότι για να φτάσει στο επίπεδο να γίνει το Νο1 της Παγκόσμιας κατάταξης και να κατακτήσει έναν τίτλο, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά.

“Όσον αφορά εμένα, το να γίνω Grand Slam πρωταθλητής και ταυτόχρονα Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, το ονειρευόμουν από όταν ήμουν παιδί. Δουλεύω πολύ σκληρά για αυτό. Είναι δύσκολο να μιλήσω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολύ συναισθηματικό, αλλά είναι κάτι που προσπαθούσα να πετύχω εδώ και χρόνια.“

Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και δευτερόλεπτα μετά το τέλος του αγώνα, όπου κατέκτησε το US Open και πρώτο Grand Slam της καριέρας του έπεσε στο court και πανηγύρισε με τον ίδιο τρόπο που πανηγυρίζει το ίνδαλμα του, Ραφαέλ Ναδάλ. Έτσι λοιπόν, 3 χρόνια μετά την επιτυχία του Ράφαελ Ναδάλ στο Arthur Ashe, ο Κάρλος Αλκαράθ μιμήθηκε το είδωλό του πανηγυρίζοντας όπως εκείνος, την κατάκτηση του πρώτου μεγάλου τίτλου της καριέρας του.

Soak it all in, champ. pic.twitter.com/NL2Ec7EXkb

Three years later, Carlos Alcaraz is following in Rafael Nadal’s footsteps! pic.twitter.com/rRNweRpXrd