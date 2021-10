Ο Chella Man, που είναι κωφός, εμφανίζεται στο βίντεο φορώντας κοσμήματα από τη σειρά του Beauty of Being Deaf. Η συγκεκριμένη συλλογή έχεις ως στόχο να βοηθήσει άτομα με προβλήματα στην ακοή της να νιώσουν πώς αισθάνονται κι ελέγχουν περισσότερο το σώμα τους. Η συλλογή παρουσιάζει εύκαμπτα χρυσά κοσμήματα για τα αυτιά, που εφαρμόζουν πάνω από ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα.

