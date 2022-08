View this post on Instagram

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε το ντεμπούτο της το 2012 με την Εθνική Ελλάδας στο Fed Cup. Το 2015 πραγματοποίησε την παρθενική της εμφάνιση σε διεθνές τουρνουά Grand Slam, καθώς αγωνίστηκε στο US Open φτάνοντας μέχρι τον πρώτο γύρο, ξεκινώντας την προσπάθειά της από τα προκριματικά. Από τότε είναι πιστή σε όλα τα μεγάλα ραντεβού στις τέσσερις διοργανώσεις grand slam. Πιο συγκεκριμένα, το 2016 έφτασε μέχρι το 2ο γύρο του Αυστραλιανού Open ξεκινώντας από τα προκριματικά και το 2017 έφτασε στον τρίτο γύρο του τουρνουά Grand Slam για πρώτη φορά στο Αυστραλιανό Open και έφτασε στο ίδιο σημείο στο Wimbledon και το US Open, όπου νίκησε την Kiki Bertens.

