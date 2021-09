Σπουδαία νέα ανακοινώθηκαν από το Fortune, το οποίο επισημοποίησε πως μετά από 92 χρόνια λειτουργίας, για πρώτη φορά θα αναλάβει την αρχισυνταξία του γυναίκα. Μετά από τόσα χρόνια αγώνων, η κοινωνία έχει αρχίσει να κάνει σπουδαία βήματα, δίνοντας στις γυναίκες βασικές θέσεις στον χώρο της δημοσιογραφίας. Μέσα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, ήρθε η στιγμή να αποδείξουμε πως και οι γυναίκες είναι ικανές να αναλάβουν τόσο σημαντικές θέσεις και να υποστηρίξουμε το Women’s empowerment. Ήδη πολλά μεγάλα δημοσιογραφικά site του εξωτερικού βαδίζουν προς αυτή την πορεία και το Fortune εντάσσεται, πλέον, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που έχουν γυναίκες αρχισυντάκτριες, με την Alyson Shontell.

Το Fortune την Τρίτη, 21/9, ανακοίνωσε πως η Alyson Shontell είναι η νέα αρχισυντάκτρια και η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο ρόλο στα 92 χρόνια λειτουργίας του.

Η 35χρονη Alyson Shontell, έχοντας ήδη περάσει καιρό στην αρχισυνταξία του Business Insider θα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της και θα αναλάβει τα νέα της καθήκοντα στις 6 Οκτωβρίου.

Ο Alan Murray, ο διευθύνων σύμβουλος της Fortune, ανακοίνωσε με ενημερωτικό δελτίο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι η κα Shontell θα είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο του περιοδικού και του ιστοτόπου του Fortune, καθώς θα είναι επικεφαλής και υπεύθυνη για τα συνέδρια, τα ενημερωτικά δελτία, τα βίντεο και τα podcast της πλατφόρμας Fortune Connect, μια διαδικτυακή κοινότητα για στελέχη.

“Η Alyson είναι ο τέλειος άνθρωπος για την αρχισυνταξία του Fortune για τον δεύτερο αιώνα λειτουργίας του”, είπε ο CEO Alan Murray, όταν ανακοίνωσε την πρόσληψή της. “Έχει βαθιά αγάπη για τη σωστή δημοσιογραφία και το storytelling. Έχει αναλάβει και έχει βραβευθεί για την κάλυψη των σημαντικότερων ιστοριών στο χώρο των επιχειρήσεων. Ανήκει στον χώρο της τεχνολογίας, ο οποίος κινεί τα νήματα σ’ οτιδήποτε συμβαίνει στις business σήμερα. Και είναι εξαιρετική”.

Η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη που μπαίνει σε αυτή την ομάδα και θα συνεργαστεί με όμορφους ανθρώπους, γεμάτους πάθος για τη δημοσιογραφία, με σκοπό να μετατρέψουν το Fortune σε ψηφιακή υπερδύναμη.

Joining Insider at age 22 was the opportunity of a lifetime. So much respect for what @hblodget and all are building there. After 13 years, I’m thrilled to take on a new challenge joining the world-class Fortune newsroom as its EIC! https://t.co/RhSMOXtxTv