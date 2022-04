Η Γερουσία επιβεβαίωσε πως η Ketanji Brown Jackson θα είναι η δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθιστώντας την την πρώτη μαύρη γυναίκα που ανέβηκε στην κορυφή του δικαστικού κλάδου. Την συγκεκριμένη αλλαγή πολλοί την χαρακτηρίζουν ως το απαραίτητο βήμα που θα φέρει νέα ποικιλομορφία και εμπειρία ζωής στο δικαστήριο, ενώ η Ketanji Brown γράφει ιστορία γεμάτη υπερηφάνεια!

Ξεπερνώντας μια συντονισμένη προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να καταστρέψουν το ρεκόρ της και να εκτροχιάσουν την υποψηφιότητά της, η δικαστής Ketanji Brown Jackson κατάφερε να νικήσει με ψήφους 53 έναντι 47, με τρεις Ρεπουμπλικάνους να συμμετέχουν και στα 50 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών για να την υποστηρίξουν.

Η ψηφοφορία καταρρίπτει τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να τη χαρακτηρίσουν ως φιλελεύθερη εξτρεμίστρια που είχε «τσακίσει» εγκληματίες. Απορρίπτοντας αυτές τις απεικονίσεις ως προσβλητικές, οι υποστηρικτές της θεώρησαν την εκλογή της ως ιστορική νίκη, καθώς πρώτη φορά μία μαύρη γυναίκα θα καθίσει στο Ανώτατο Δικαστήριο

Η Ketanji Brown Jackson, της οποίας οι γονείς φοιτούσαν σε χωριστά σχολεία, έχει δύο πτυχία από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στα 51 της είναι έτοιμη να αντικαταστήσει τον δικαστή Stephen G. Breyer όταν συνταξιοδοτηθεί, αυτό το καλοκαίρι.

«Ακόμη και στους πιο σκοτεινούς καιρούς, υπάρχουν έντονα φώτα», είπε ο γερουσιαστής Chuck Schumer, Δημοκρατικός της Νέας Υόρκης και ηγέτης της πλειοψηφίας, στο βήμα της Γερουσίας. «Πόσα εκατομμύρια παιδιά σε προηγούμενες γενιές θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί από ένα τέτοιο πρότυπο;», πρόσθεσε.

«Μετά από εβδομάδες ρατσιστικών και μισογυνιστικών επιθέσεων, ανυπομονούμε να την δούμε στο Ανώτατο Δικαστήριο», είπε ο Derrick Johnson, πρόεδρος του NAACP, περιγράφοντας τη στιγμή ως μια «τεράστια συνέπεια για το έθνος μας και για ιστορία».

Η εκλογή της Ketanji Brown Jackson ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα για τον Πρόεδρο Joe Biden, ο οποίος είχε υποσχεθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2020 ότι θα διόριζε μια μαύρη γυναίκα στο Ανώτατο Δικαστήριο με την πρώτη του ευκαιρία.

O 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε σε tweet του: «Η έγκριση της υποψηφιότητας τηςJackson αποτελεί ιστορική στιγμή για το έθνος μας. Κάναμε ένα ακόμη βήμα ώστε το ανώτατο δικαστήριό μας να αντικατοπτρίζει την πολυμορφία της Αμερικής. Η σύνθεση του δικαστικού σώματος θα είναι σπουδαία».

Judge Jackson’s confirmation was a historic moment for our nation. We’ve taken another step toward making our highest court reflect the diversity of America. She will be an incredible Justice, and I was honored to share this moment with her. pic.twitter.com/K8SAh25NL5