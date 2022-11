Το κοινό γνώριζε πολύ λίγα για την προσωπική του ζωή. Εν μέσω της διασημότητας και της ανερχόμενης φήμης μια γυναίκα με το όνομα Mary Austin ήταν στο πλευρό του. Αλλά οι δυο τους δεν θα παντρεύονταν ποτέ, και υπήρχε λόγος γι’ αυτό. Έξι χρόνια μετά τον αρραβώνα τους, ο Freddie σταμάτησε να αναφέρει τον γάμο και άρχισε να απομακρύνεται από το πρόσωπο που ενέπνευσε το τραγούδι «Love of My Life».

