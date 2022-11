Οι γιατροί είπαν κάποτε στην Christine McCoombes ότι η κόρη της δεν θα περπατούσε ποτέ. Ποιος θα το πίστευε, όμως, ότι στην ηλικία των 10, η Hallee McCoombes όχι μόνο θα περπατάει, αλλά θα μπορεί να τρέχει να καταρρίπτει ρεκόρ και να ξεκινήσει από πολύ νωρίς τον πρωταθλητισμό στον στίβο και το τρίαθλο. Γνώρισε, λοιπόν, την μικρή ηρωίδα και την ιστορία της που είναι όλα όσα αναζητούσες σήμερα!

Η 10χρονη Hallee McCoombes είναι πρωταθλήτρια Αυστραλίας και απέχει μόλις έξι χρόνια από το ντεμπούτο της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Η Hallee πάσχει από δισχιδή ράχη και πρόσφατα ξεκίνησε να συμμετέχει στο παν-σχολικό πρωτάθλημα τριάθλου του Queensland.

Λέξεις όπως «δεν θα τρέξεις ποτέ» και «δεν μπορείς να αθληθείς» απλώς την παρακινούν.

Η Christine, η μητέρα της, αποκάλυψε ότι η κατάσταση της κόρης της επηρεάζει «τα πάντα».

«Επηρεάζεται ο εγκέφαλός της, επηρεάζεται η προσοχή της και προφανώς έχει πολλούς μύες και νεύρα που έχουν καταστραφεί», δήλωσε.

Η ίδια Hallee είπε: «Μερικές φορές μου είναι δύσκολο, μετά από χειρουργικές επεμβάσεις να σηκωθώ από το αναπηρικό μου καροτσάκι». Αλλά το κάνει!

Όταν τελειώνει τους αγώνες της συνήθως κάθεται να ξεκουραστεί σε αναπηρικό αμαξίδιο και κάθε φορά έχει ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό της. Το τρίαθλο είναι αυτό που την κουράζει περισσότετο και συγκεκριμένα το σκέλος της κολύμβησης καθώς δεν μπορεί να «κλωτσήσει» το νερό οπότε όταν κουράζεται συνεχίζει να κολυμπά σε ύπτιο στυλ.

