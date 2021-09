Ένα επαναστατικό και εξαιρετικά εμπνευστικό κίνημα έχουν ξεκινήσει γυναίκες από όλο τον κόσμο με καταγωγή από το Αφγανιστάν για να διαμαρτυρηθούν κατά του νέου αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα για τις φοιτήτριες που επέβαλαν οι Ταλιμπάν. Στην διαδικτυακή αυτή καμπάνια οι γυναίκες δημοσιεύουν φωτογραφίες τους φορώντας πολύχρωμα παραδοσιακά φορέματα του Αφγανιστάν στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας hashtags όπως #DoNotTouchMyClothes και #AfghanistanCulture. Το κίνημα με τις γυναίκες στο Αφγανιστάν με πολύχρωμα ρούχα έχει προκαλέσει κύμα υποστήριξης στα social media.

Γυναίκες στο Αφγανιστάν με πολύχρωμα ρούχα: Το κίνημα διαμαρτυρίας στα social media

Η εκστρατεία που ξεκίνησε από την γιατρό Bahar Jalali, πρώην καθηγήτρια ιστορίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στο Αφγανιστάν, είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες γυναίκες να δημοσιεύουν φωτογραφίες τους καθώς και σχόλια κατά των νόμων των Ταλιμπάν.

Η Jalali είπε ότι ξεκίνησε την εκστρατεία “για να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και να διαλύσει την παραπληροφόρηση που διαδίδεται από τους Ταλιμπάν”. “Καμία γυναίκα δεν έχει ντυθεί ποτέ έτσι στην ιστορία του Αφγανιστάν. Αυτό είναι εντελώς ξένο και ξένο για τον αφγανικό πολιτισμό. Δημοσίευσα τη φωτογραφία μου με το παραδοσιακό αφγανικό φόρεμα για να ενημερώσω, να εκπαιδεύσω και να διαλύσω την παραπληροφόρηση που διαδίδεται από τους Ταλιμπάν”, δήλωσε.

This is Afghan culture. I am wearing a traditional Afghan dress. #AfghanistanCulture pic.twitter.com/DrRzgyXPvm — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 12, 2021

this is what an afghan woman looks like. this is our culture. this is our traditional dress. we love lots of colour. even our rice is colourful and so is our flag.

Inspo @RoxanaBahar1 🇦🇫 pic.twitter.com/cj3FxfzROT — Sodaba سودابه (@SodabaH) September 12, 2021

Η παραδοσιακή φορεσιά του Αφγανιστάν

Η παραδοσιακή στολή του Αφγανιστάν για τις γυναίκες αποτελείται από ένα φόρεμα που καλύπτει τους αστραγάλου και μια μαντίλα που καλύπτει το κεφάλι τους. Ωστόσο, η συντηρητική μπούρκα επιβλήθηκε από τους Ταλιμπάν στο προηγούμενο καθεστώς και επαναφέρθηκε ξανά από τους νέους ηγέτες που ανέλαβαν το Αφγανιστάν στις 15 Αυγούστου. Η καμπάνια έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες tweet από γυναίκες που διαμένουν στο Αφγανιστάν και στο εξωτερικό. Οι γυναίκες δημοσιεύουν φωτογραφίες τους ντυμένες με παραδοσιακά αφγανικά ρούχα σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στη μπούρκα που καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο και το σώμα των γυναικών.

Afghan women have started online campaign to protest Taliban's dress code. They post their photos with their traditional clothes and use #DoNotTouchMyClothes , #AfghanistanCulture and #AfghanWomen tags. pic.twitter.com/75EY5EYOMK — sibghat ullah (@sibghat51539988) September 12, 2021

I wear my traditional Afghan dress proudly.



It's colourful and beautiful.



Not at all like the images you saw circulating yesterday.



Thank you @RoxanaBahar1 who's encouraging us #AfghanWomen to share the beauty of #AfghanistanCulture. pic.twitter.com/OAyNhku78l — Tahmina Aziz (@tahmina_aziz) September 12, 2021

Οι νέοι νόμοι των Ταλιμπάν για τις γυναίκες

Το συγκεκριμένο κίνημα ξεκίνησε έπειτα από την δημοσίευση φωτογραφιών φοιτητριών του Αφγανιστάν στις οποίες επιβλήθηκε να ντύνονται με μπούρκα από την κορφή μέχρι τα νύχια ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους.

Από την κατάληψη των Ταλιμπάν, οι σκληροπυρηνικοί έχουν επιβάλει πολλούς νέους κανόνες, περιορίζοντας την ελευθερία των γυναικών στο Αφγανιστάν. Ωστόσο, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι θα επιτρέπεται στις γυναίκες να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια καθώς η χώρα προσπαθεί να ανοικοδομηθεί, αλλά ο διαχωρισμός φύλου και ο ισλαμικός ενδυματολογικός κώδικας θα είναι υποχρεωτικοί. Ο υπουργός Παιδείας των Ταλιμπάν είπε ότι οι φοιτήτριες θα διδάσκονταν από γυναίκες όπου αυτό είναι δυνατόν και οι αίθουσες διδασκαλίας θα παραμείνουν χωριστές, σύμφωνα με την ερμηνεία των νόμων της Σαρία από τους Ταλιμπάν.

