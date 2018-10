Ξεκίνησε το Bootcamp του Greece’s Next Top Model και το Twitter… το γλέντησε

Το Greece’s Next Top Model έχει κερδίσει σίγουρα τα βλέμματα των τηλεθεατών. Κριτές και υποψήφιες συχνά γίνονται αιτία σχολιασμού. Τα σχόλια στο Twitter για το Greece’s Next Top Model είναι απλά απολαυστικά, και όπως ήταν φυσικό οι Twitterάδες «ζωγράφισαν» για άλλη μια φορά. Όπως όλοι ξέρουμε, τίποτα δεν συγχωρείτε στο Twitter.

Ο φωτογράφος Βασίλης Γεωργόυσες φωτογράφησε τα μοντέλα. Οι κριτές ήταν εκεί για να δίνουν συμβουλές στις διαγωνιζόμενες στο πως να ποζάρουν σωστά και πως πρέπει να λειτουργούν σε αυτές τις συνθήκες.

Στο τέλος, επιλέχθηκαν 40 φωτογραφίες κοριτσιών τα οποία πέρασαν και στην επόμενη φάση.

Μετά από όλο αυτά είδαμε το fitting στο ατελιέ του Βασίλη Ζούλια.

Η Βίκυ Καγιά και η Ηλιάννα Παπαγεωργίου άφησαν για λίγο την θέση τους ως κριτές και πήραν την θέση των δασκάλων. Οι δύο τους έδειξαν στα κορίτσια τον τρόπο που πρέπει να κάνουν πασαρέλα και όλα όσα πρέπει να ξέρουν.

Κάτι τέτοια αρέσουν στους Twitterάδες και όπως ήταν φυσικό τίποτα δεν έμεινε ασχολίαστο. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, οι χρήστες έκανα σχόλια τα οποία προκαλούν δάκρυα στα μάτια από τα γέλια.

Απολαύστε, λοιπόν, υπεύθυνα και… ελεύθερα!

You can see me,now you do not😂😂😂Beach #GNTMgr pic.twitter.com/n60VNUAEOU

— Γυπαετός Εν Δράση (@gypaetosendrasi) October 8, 2018