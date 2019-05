Τι κάνεις κρυφά και ντρέπεσαι να πεις στους άλλους; Ξέρουμε! Είναι κάτι απ’ αυτά (Photos)

Πολύ γρήγορα το news feed του γέμισε με εξομολογήσεις άλλων χρηστών για τις πιο περίεργες συνήθειές τους! Ορισμένοι είπαν πως μετράνε πόσο θα διαρκέσει κάτι έχοντας ως μονάδα μέτρησης ένα… τραγούδι (!), άλλοι ότι τσεκάρουν πάντα όταν μπαίνουν στο αυτοκίνητο ότι δεν έχει τρυπώσει κάποιος serial killer στο πίσω κάθισμα κι άλλοι απλά είπαν πράγματα που κάνουμε ή έχουμε σκεφτεί να κάνουν κι εμείς! Παρακάτω οι πιο περίεργες συνήθειες ανθρώπων που δεν ντράπηκαν να τις πουν!

Φυσικά περιμένουμε και τις δικές σας εξομολογήσεις!

«Όταν τρώω φαγητό, το τρώω με την σειρά: Αρχικά αυτό που μου αρέσει λιγότερο και τελευταίο αυτό που μου αρέσει περισσότερο».

Το κάνεις κι εσύ, το κάνω κι εγώ…

When I eat food, I eat them in order of least liked to most liked so the last thing I eat can taste the best lol

