Τα tweets για το GNTM που μας έκαναν να δακρύσουμε!

Ο τελικός του GNTM ήταν γεμάτος συγκίνηση και ανατροπές. Γιατί ποιος περίμενε να βγάλουν δύο νικήτριες; Κανείς! Τα tweets για το GNTM και τα πιο αστεία περιστατικά μας έκαναν να δακρύσουμε.

Το σύστημα έπεσε, νικήτριες βγήκαν η Κάτια και η Άννα-Μάρια αλλά το κοινό δεν κατάφερε ποτέ να ψηφίσει. Ήταν ένα ψέμα. Κανείς δεν κατάφερε να μπει στο σύστημα, κανείς δεν κατάφερε να ψηφίσει και κάπως έτσι…. οι νικήτριες είναι δύο, μετά τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής.

Απ’ την άλλη, δεν θα γινόταν να μη σχολιάσουμε και τους συντρόφους των κοριτσιών που πήγαν στον διαγωνισμό και χόρεψαν με τα κορίτσια. Κι εκεί σημειώθηκαν αρκετά ευτράπελα. Ο σύντροφος της Κάτιας έκανε πρόταση γάμου αλλά… απορρίφθηκε ενώ ο σύντροφος της Άννας-Μαρίας γέμισε με ανασφάλειες (;), ήταν γλυκούλης βέβαια και αυτό το αναγνωρίζουμε.

Όταν ο Τάσος της Άννας Μαρίας της είπε ότι θα μπει στη βαλίτσα της.Βρε αγόρια μην τα κάνετε αυτά!

Μήπως γινόμαστε λίιιιγο κακοί;;; Μήπως;;;

Ένα έπαθλο για δύο, δύο, δύο…! Τι να κάνουμε, άλλαξαν οι κανόνες. Παγκόσμια πρωτοτυπία!

Βρε λέτε να ήταν στημένο;;; Εμείς ακόμη έχουμε τις αμφιβολίες μας…

Η Κέισι βγήκε δεύτερη και δεν πήρε τίποτα; Δώστε της κάτι βρε παιδιά… Ένα συμβόλαιο; Ένα εξώφυλλο; Μια εκπομπούλα; Για όλους τους καλούς κάτι υπάρχει!

Είμαστε όλοι νικητές…. εκτός απ’ την Κέισι! Μοντέλα του κόσμου ενωθείτε!

YOU are the winner, and YOU are a winner, and YOU are a winner too AND EVERYONE IN THIS ROOM IS A WINNER #gntmgr pic.twitter.com/0KzsOlbyBx

