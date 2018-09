Όλοι είδαμε το νέο iPhone και όλοι αντιδράσαμε κάπως έτσι…

Οι περισσότεροι από εμάς είδαμε το νέο iPhone, είτε μπορούμε να το αγοράσουμε, είτε όχι. Είδαμε τα νέα -φανταστικά- του χαρακτηριστικά, τα πιο γρήγορα, τα πιο εξελιγμένα, με την πιο μεγάλη οθόνη! Παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον (μάλλον) το καθιερωμένο event της Apple γιατί δεν είμαστε και τίποτα τυχαίοι.

Και ποια ήταν η πρώτη σκέψη που σου πέρασε απ’ το μυαλό; Πόσα νεφρά θα χρειαστεί να πουλήσω. Παραδέξου το, κάθε φορά ζεις με την ίδια αγωνία για το πόσα νεφρά θα πρέπει να δώσεις, πόσα ενοίκια, πόσο θα πεινάσεις αν θέλεις να αγοράσεις το νέο iPhone. Έστω και το πιο “οικονομικό” του, το iPhone XR.

Και το twitter αφηνίασε και οι χρήστες εξέφρασαν ακριβώς όλα αυτά που είχαμε στο μυαλό μας!

Μην ξεχνάμε το smart watch. Μη μου πεις ότι δεν έδωσες τη σημασία που πρέπει;;;

Βρε κουτέ, βρε εσύ…θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Άρα έχουμε ελπίδα. NOT.

Επιθετικός…Δεν θα μας πεις εσύ πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Πόσα νεφρά χρειάζονται;

Βγήκαμε απ’ τα μνημόνια και ξεκινάμε τις αγορές. Τι άλλο θέλετε δηλαδή;

Και φροντίστε στις 28 Σεπτεμβρίου να πάρετε θέση στην ουρά. Αλήθεια, θα έχει ουρά; Θα γίνει μάχη;

Και μια φιλική προειδοποίηση για τους γονείς…

Και τελικά ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου iPhone; Μήπως κάτι του λείπει; Γιατί οι απαιτήσεις μας είναι μεγάλες. Κι αν μας κάνει και μασάζ, ακόμη καλύτερα!

Δεν πιστεύω να μην κυκλοφορείτε με νέο iPhone ανά χείρας;

Τα καλύτερα, όμως, σου τα αφήσαμε για το τέλος. Πώς μπορείς να πληρώσεις το νέο iPhone; Ευτυχώς οι επιλογές -εκτός της πιστωτικής- είναι πολλές. Για τσέκαρε. Η απόφαση δική σου.

How I plan on paying for my iPhone Xs #AppleEvent pic.twitter.com/jqg4cQpiSM

Method of payment for the new iPhone XS and XS Max#AppleEvent pic.twitter.com/EdvfZ6qMkR

