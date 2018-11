Κλάμα! Το Twitter σχολιάζει τη Ryanair για τις νέες χρεώσεις στις χειραποσκευές

Ναι, φίλε μου το Twitter σχολιάζει τη Ryanair για τις νέες χρεώσεις στις χειραποσκευές…. και να πούμε ότι δεν της αξίζει; Της αξίζει λιγάκι. Οι νέες χρεώσεις έχουν κάνει έξαλλους τους επιβάτες και μη σας πω ότι…. ετοιμάζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω απ’ τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας.

Πανό, βαλίτσες και ένα σωρό πράγματα… έχουν κλείσει τα γραφεία και δεν αφήνουν τον κόσμο να περάσει. Όχι, ότι εμείς είμαστε υπέρ τέτοιων διαδηλώσεων, αλλά….

Δείτε, όμως, και το θετικό της υπόθεσης. Στόχος είναι να μην περιμένεις εσύ κύριε μου 10 λεπτά στον διάδρομο μέχρι η κοπέλα μπροστά σου να βρει λίγο χώρο, να σηκώσει τη βαλίτσα της και να την τοποθετήσει στο αεροπλάνο (μπορείς και να τη βοηθήσεις όση ώρα προσπαθεί). Η αλήθεια είναι πως αυτές οι ουρές που δημιουργούνται στον διάδρομο είναι ανυπόφορες.

Σκοντάφτεις πάνω σε βαλίτσες, πηδάς τον άλλον από πάνω για να περάσεις, στην ανάγκη τον καβαλάς. Απλά για να φτάσεις στη θέση σου και να βολευτείς. Κι άντε όταν επιβιβάζεσαι, η κατάσταση κάπως παλεύεται. Όταν, όμως, βιάζεσαι να κατέβεις; Η κατάσταση γίνεται αποπνικτική. Κι αν είσαι στις τελευταίες θέσεις… απλά κάνεις τον σταυρό σου για να μην λιποθυμήσεις.

Τώρα, όμως, με τις νέες χρεώσεις… Τέλος οι ουρές. Τέλος η ταλαιπωρία. Κανένας άνδρας δεν θα χρειαστεί να κάνει και μια επίδειξη δύναμης και να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Καμία γιαγιά δεν θα περιμένει στον διάδρομο, προσπαθώντας να βγάλει άκρη για το πού να βάλει την βαλίτσα της. Βαλτην όπου βρεις κυρία μου, απλά κάνε στην άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω. Όλα αυτά τα σκέφτεσαι ενώ περιμένεις και περιμένεις και περιμένει….

ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΟΥ;;; Πού θα βάλουμε τα πράγματά μας; Υπάρχουν και αυτοί που για να πάνε ένα ταξίδι, ασχέτως το πόσες μέρες θα λείπουν, θέλουν να πάρουν μαζί τους ακόμη και το λαμπατέρ. Τι να τους κάνουμε αυτούς; Να τους κόψουμε αυτή τη χαρά; Δεν γίνεται!

Το Twitter,όμως, έχει τη λύση, Βρήκε τις ιδανικές αποσκευές, σε πολύ οικονομική τιμή….Μικρές, cute και χωρίς χρέωση. Μάλλον, για τίποτα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.

Θες σε καφέ χρώμα; Σου έχουμε την καλύτερη! Και δερμάτινη.

Ryanair have released size guidelines for their new carry on luggage rule. pic.twitter.com/50RX1kE0zY

Θες μια πιο vintage; Υπάρχει λύση!

Θες ένα backpack που είναι και της μόδας; Σου έχουμε το καλύτερο!

Day 1 of the new #Ryanair bag policy seems to be going well.#TheBackpackerWhoSoldHisSupercar pic.twitter.com/bPFMV91T2H

— PatrickHamiltonWalsh (@PatrickHWalsh) November 1, 2018