Greece’s Next Top Model: Οι πλαστικές, οι σπουδαγμένες και οι κομπλεξικές

Το βράδυ της Δευτέρας παρακολουθήσαμε το δεύτερο επεισόδιο στο Greece’s Next Top Model….Πάρε ποπ κορν καθώς διαβάζεις το άρθρο, θα σου χρειαστούν. Το Twitter σχολίασε το Next Top Model ξανά με τον μοναδικό του τρόπο.

Εντάξει, δεν γίνεται να δεις Next Top Model και να μην έχεις κάποιον δίπλα σου να σχολιάζεις. Το πώς περπατά η μια, το αν έχει κάνει πλαστική ή όχι η άλλη, τις φαρμακερές ατάκες του Σκουλού και τι θα απαντούσες εσύ αν ήσουν μια από τις διαγωνιζόμενες, τις εκφράσεις της Καγιά, και τις δύο «ήρεμες» δυνάμεις» στη μέση…Το Twitter σχολίασε το Next Top Model και φυσικά διαλέξαμε τα αγαπημένα μας tweets.

Τι ξεχωρίσαμε από το χθεσινό επεισόδιο; Πλαστικές (ξανά και ξανά), σπουδαγμένες που κυνηγούν το όνειρό τους, κομπλεξικά και φαρμακερά σχόλια, κορίτσια με αυτοπεποίθηση, κορίτσια με περισσότερη αυτοπεποίθηση απ’ όση πρέπει.

Όταν το Twitter σχολίασε το Next Top Model και μας κάλυψε…πλήρως!

Οι αντιδράσεις της Καγιά τα λένε όλα. Όπως και αυτό το σκίτσο.

Εσύ που το έφτιαξες να ξέρεις σ' αγαπώ. #GNTMgr pic.twitter.com/lJXZFfIMSE — Αϊ Μαρχ (@_imarrx_) September 17, 2018

Μη μου πείτε ότι ξεχάσατε τη Μόνικα;;;;

Μέχρι τώρα δεν εχω δει καμία που να έχει πρόσωπο για high fashion μόντελινγκ σαν την αλησμόνητη Μόνικα απο το πρώτο κύκλο #GNTMgr pic.twitter.com/8xsv1zNZ6v — Επίγεια Θεά 💫 (@epigeiathea) September 17, 2018

Με κάτι πρόχειρους υπολογισμούς…κάτι δεν μας πάει καλά!

Βασιλική Καρρά: "Είμαι φοιτήτρια στο 4ο έτος στο τμήμα πολιτικής επιστήμης. Είμαι 20 χρόνων.". #GNTMgr https://t.co/qfIltxSgvE — My Own Kind Of Villain (@georgeskla) September 17, 2018

Χημικές ενώσεις…

-Πες μας λίγα λόγια για σένα

-Σπουδάζω χημεία και θέλω να ασχοληθώ με το μόντελινγκ

-Τέλεια, βάλε μαγιό και πες μας για τους κορεσμένους υδρογονάνθρακες #GNTMgr — Πριγκίπισσα Θίθυ (@princessthithi) September 17, 2018

Oups i did it again!

Δεν έχουμε όλοι τέτοια προσόντα. Δεν είμαστε όλοι τόσο προικισμένοι…

Το να είσαι κατά των πλαστικών και παράλληλα να κοροϊδεύεις on air μεγάλες μύτες και αυτιά σε κάνουν τουλαχιστον λεβεντομαλακα. #gntmgr — Η Άσπονδη (@Aspondi94) September 17, 2018

Φάσκουν και αντιφάσκουν και αυτοί οι κριτές!

#gntmgr

-Είσαι 1,69, θα είσαι πιο κοντή από τους θεατες.

-Δεν πειράζει. Θα περπατάω δίπλα στο μοντέλο ύψους 1,55 που πέρασες στο προηγούμενο επεισόδιο και θα φαίνομαι πιο ψηλή.

ΤΣΑΑΑΑΚ — Eleonora (@EleonorArtie) September 17, 2018

Κακό! Πολύ κακό!

Αγαπάμε τις αντιδράσεις της Καγιά! Τις αγαπάμε!

Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα #gntmgr pic.twitter.com/dYL6AAaWXm — Το Κοντρόλ (@tokontrol) September 17, 2018

Καμία δεν νοιάζεται πλέον, για την παγκόσμια ειρήνη;; Καμία;;;

Σκατα μοντελες ειναι, καμια δεν ευχήθηκε παγκόσμια Ειρήνη #gntmgr — too mats (@2matsj) September 17, 2018

Πολύ κίτρινο το μαλλιά θέλει αλλαγή, γιατί σε δείχνει όλη κίτρινη. Τάδε έφη Βίκυ Καγιά!

#GNTMgr Η Αμήχανη στιγμη που Της Βικυς το μαλλί είναι πιο κίτρινο. — Αϊ Μαρη Σαλουφα (@bebis_maria) September 17, 2018

Η μύτη είναι το δυνατό μου σημείο. Τη μύτη να την αφήσεις ήσυχη, τη μύτη!

Μα γτ τα βάζουμε όλοι μόνο με τον φαλακρό κ δεν σχολιάζουμε κ τον χαλασμενο που αντι να της πει" να δουμε το προφιλ σου"της ειπε "να δουμε τη…μυτη"?#gntmgr — Saylormoon (@Saylormoon8) September 18, 2018

Ήταν σκληρό.

#gntmgr "Ούτε σε θεωρώ πολύ ωραία, ούτε συμπαθητική". Δηλαδή, πόσο κόπανος πρέπει να είσαι για να ξεστομίσεις κάτι τέτοιο; — VarvaraDavari (@BarbaraDavari) September 18, 2018

Λυπηρό ή όχι…περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο!

Όμορφες κοπέλες με τεράστια κόμπλεξ! Λυπηρό.. #GNTMgr — Sky Is The Limit…♎ (@PurpleCloudsGR) September 18, 2018

