Game of Thrones: Κάπως έτσι είδαμε τη «Μάχη του Winterfell»

Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν για εμάς εδώ στην Ελλάδα το Πάσχα κι αυτό από μόνο του ήταν αρκετό για να περάσουμε καλά, ήταν όμως το ίδιο ιδιαίτερο και για τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς ήταν η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Avengers: Endgame», αλλά και η προβολή της μεγαλύτερης μάχης στην ιστορία του θεάματος…η «Μάχη του Winterfell».

Εάν δεν έχεις δει το τρίτο επεισόδιο του όγδοου κύκλου του Game of Thrones, σε συμβουλεύουμε να εγκαταλείψεις αυτό το άρθρο τώρα γιατί παρακάτω ακολουθούν spoilers! Κάπως έτσι είδαμε εμείς και οι αγαπημένοι μας τουιτεράδες τη «Μάχη του Winterfell».

Η Melisandre είχε δίκιο απ’ την αρχή της σειράς και η νύχτα ήταν πράγματι σκοτεινή και γεμάτη τρόμο, στο βαθμό μάλιστα που δεν μπορούσαμε να δούμε καλά εάν σκοτώνεται στη μάχη κάποιος αγαπημένος μας ήρωας. Εάν είδες το επεισόδιο, προσπάθησες ν’ αλλάξεις κι εσύ τις ρυθμίσεις στον φωτισμό της οθόνης σου, μήπως σκέφτηκες ότι ήρθε η ώρα ν’ αλλάξεις τηλεόραση γιατί σε αυτή δεν βλέπεις πια τίποτα, μήπως χτύπησες με μανία το τηλεκοντρόλ στο τραπέζι επειδή νόμιζες ότι τίποτα δεν έχει πια νόημα;

Σου έχουμε κάποια καλά νέα, δεν χρειάζεται ν’ αγοράσεις ούτε νέα τηλεόραση ούτε νέο υπολογιστή, γιατί δεν ήσουν ο μόνος που δεν μπορούσε να δει τίποτα στο τελευταίο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς. Το Twitter γέμισε από παράπονα σχετικά με το πόσο σκοτεινό ήταν το επεισόδιο σε βαθμό που να μην μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται, ποιοι σκοτώνονται, πού είναι οι δράκοι και πού είναι ο Jon Snow.

Και για να επιστρέψουμε στο πόσο σημαντικό ήταν αυτό το επεισόδιο για τους θαυμαστές της σειράς, που πολλοί μετά την προβολή του το θεώρησαν μια χαμένη ευκαιρία, αξίζει ν’ αναφέρουμε ότι σύμφωνα με όσα δήλωσε ο σκηνοθέτης του επεισοδίου Miguel Sapochnik στο Entertainment Weekly, η μάχη του Winterfell είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια σκηνή που έχει παιχτεί ποτέ σε ταινία.

Το επεισόδιο είχε διάρκεια 1 ώρα και 20 λεπτά, ενώ για το γύρισμα του χρειάστηκαν 51 ολόκληρες νύχτες! Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, η συγκεκριμένη διάρκεια μάχης ξεπερνάει τα 40 λεπτά που διαρκούσε εκείνη στην ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Οι Δύο Πύργοι».

Πολλοί απογοητεύτηκαν απ’ τον φωτισμό του επεισοδίου και οι αντιδράσεις στο Twitter έκαναν το hashtag #BattleofWinterfell να φτάσει στην κορυφή των τάσεων.

– Are you ready for Battle of Winterfell? Me: pic.twitter.com/oSxkkExW5S — Zahraa Wehbé (@zhwehbe) April 28, 2019

Αλλά η αλήθεια είναι ότι το επεισόδιο εάν εξαιρέσουμε αυτό το μικρό προβληματάκι, ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό κι είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε καιρό να δούμε μια τέτοια παραγωγή και ειδικά εφέ ξανά στις τηλεοράσεις μας! Είδαμε ακόμη και τη παγωμένη μπλε φωτιά του Viserion, ο οποίος πλέον πέθανε για τα καλά.

Ο Viserion όμως δεν ήταν ο μόνος που πέθανε σε αυτό το επεισόδιο, στο οποίο από πριν ξέραμε ότι θα πρέπει αποχαιρετήσουμε κάποιον αγαπημένο μας ήρωα. Ένας εκ αυτών ήταν και ο Theon Greyjoy, ο θάνατος του οποίου ομολογούμε έφερε δάκρυα στα μάτια μας, τόσο για την υπέροχη ερμηνεία του Alfie Allen όσο και για τον τρόπο που πέθανε. Εντάξει δεν θα σου πούμε τον τρόπο, δες μόνο σου το επεισόδιο!

Συγκινητικός ήταν επίσης και ο θάνατος του Jorah Mormont, ο οποίος μέχρι την τελευταία του πνοή έκανε αυτό που αγαπούσε, να προστατεύει με κάθε κόστος την Μητέρα των Δράκων.

Και μιας μιλάμε για τον Jorah Mormont, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον θάνατο της αγαπημένης μας Lyanna Mormont, η οποία ωστόσο πέθανε ηρωικά, αποδεικνύοντας ξανά πόσο badass είναι!

Lyanna Mormont, real even down to her last 💯🔥 — Johnetta Elzie (@Nettaaaaaaaa) April 29, 2019

Και αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος. Τη στιγμή που ανατράπηκαν όλα και δεν είδαμε για ακόμη μια φορά τον Jon Snow να βγαίνει ο ήρωας του επεισοδίου. Ήταν το twist στην πλοκή που δεν ξέρουμε ότι θέλουμε να δούμε, άλλα όταν το είδαμε επιβεβαιώθηκε αυτό που όλοι ξέραμε εδώ και καιρό… H Arya Stark ήταν η GOAT της «Μάχης του Winterfell», ήταν η MVP της εβδομάδας και ήταν αυτή που σκότωσε τον μεγαλύτερο εχθρό του Westeros, τον Night King. Ο ρόλος της Melisandre ήταν επίσης καθοριστικός σε αυτό το επεισόδιο και μιας και την αναφέραμε… RIP και για εκείνη!

More Season 1. Ned: You’re a Stark of Winterfell. You know our words.

Arya: Winter is coming.

Ned: … Winter is truly coming. And in the winter, we must protect ourselves, look after one another. pic.twitter.com/tVX9iRMYRc — Dan Diamond (@ddiamond) April 29, 2019

