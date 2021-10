Το πρώτο εμβόλιο κατά της ελονοσίας είναι γεγονός! Μια ιστορική στιγμή για την παγκόσμια υγεία και τα παιδιά της Αφρικής

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενέκρινε το πρώτο εμβόλιο κατά της ελονοσίας κι έδωσε το πράσινο φως ώστε να εμβολιαστούν τα παιδιά της Αφρικής και των μη ανεπτυγμένων χωρών γενικότερα. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τον αγώνα κατά της θανατηφόρας ασθένειας, η οποία θα σώσει ανθρώπινες ζωές!

Η ελονοσία είναι μια από τις μεγαλύτερες πληγές της ανθρωπότητας εδώ και χιλιετίες και σκοτώνει κυρίως μωρά και βρέφη. Το να έχεις ένα εμβόλιο, μετά από περισσότερο από έναν αιώνα προσπάθειας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής.

Κάθε δύο λεπτά ένα παιδί πεθαίνει από ελονοσία. Το εμβόλιο και η νίκη κατά της θανατηφόρας ασθένειας:

Η ελονοσία, μια ασθένεια γνωστή από την αρχαιότητα, εκδηλώνεται με πυρετό, πονοκέφαλο, μυικούς πόνους, ρίγη και εφίδρωση. Κάθε δύο λεπτά ένα παιδί πεθαίνει από ελονοσία κάπου στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

A child dies from #malaria every two minutes.

One death is one too many.



🚨 Today, WHO recommends RTS,S, a groundbreaking malaria vaccine, to reduce child illness & deaths in areas with moderate and high malaria transmission https://t.co/xSk58nTIV1#VaccinesWork pic.twitter.com/mSECLtRhQs — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 6, 2021

«Είναι μια ιστορική στιγμή. Το πολυαναμενόμενο ανθελονοσιακό εμβόλιο για τα παιδιά είναι μια επαναστατική πρόοδος για την επιστήμη, την ιατρική και τον αγώνα κατά της ελονοσίας», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. «Η χρήση αυτού του εμβολίου σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα εργαλεία για την πρόληψη της ελονοσίας θα μπορούσε να σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

Για την Αφρική, όπου η ελονοσία σκοτώνει κάθε χρόνο περισσότερα από 260.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών, το εμβόλιο αυτό είναι συνώνυμο με την ελπίδα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η ασθένεια θα καταστεί ανθεκτική στις θεραπείες.

Συνολικά, πέντε είδη παρασίτων του γένους Plasmodium (όλα μεταδίδονται από τα κουνούπια) ευθύνονται για την ασθένεια. Το Plasmodium falciparum είναι το πλέον παθογόνο και ευθύνεται για τα θανατηφόρα κρούσματα.

Το RTS,S είναι ένα εμβόλιο που δρα εναντίον του παράσιτου πλασμώδιου (Plasmodium falciparum) το οποίο μεταδίδεται από τα κοινά κουνούπια. Το παράσιτο αυτό είναι το πιο θανατηφόρο σε παγκόσμια κλίμακα και κυριαρχεί στην Αφρική.

Unsplash / Mufid Majnun

Από το 2019 τρεις χώρες, η Γκάνα, η Κένυα και το Μαλάουι, άρχισαν να χορηγούν το εμβόλιο αυτό σε επιλεγμένες περιοχές με μέτρια έως σοβαρή διάδοση της ασθένειας. Δύο χρόνια μετά την έναρξη αυτής της πρώτης δοκιμής σε ευρεία κλίμακα έχουν χορηγηθεί 2,3 εκατομμύρια δόσεις.

RTS,S #malaria vaccine was introduced in a pilot programme two years ago.

Since then, more than 2.3 million doses of the vaccine have been administered across Ghana, Kenya and Malawi https://t.co/xSk58nTIV1#VaccinesWork pic.twitter.com/jfvn5ESxPe — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 6, 2021

Το RTS,S παρασκευάζεται από τη βρετανική φαρμακοβιομηχανία GSK και είναι το πρώτο εμβόλιο –και μέχρι στιγμής το μοναδικό– που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στη μείωση του αριθμού των κρουσμάτων, ακόμη και της σοβαρής νόσησης που απειλεί τη ζωή, στα παιδιά. Το νέο εμβόλιο επιτρέπει στο ανοσοποιητικό σύστημα ενός παιδιού να αντιδράσει έναντι ενός παράσιτου (plasmodium falciparum /πλασμώδιο μηνοειδές), που είναι το πιο θανατηφόρο από τα πέντε παθογόνα της ελονοσίας και το πλέον διαδεδομένο στην Αφρική. Το εμβόλιο δεν είναι μόνον το πρώτο για την ελονοσία, είναι το πρώτο που έχει αναπτυχθεί για παρασιτική ασθένεια.

If you want to learn more about the first ever #malaria vaccine and how it will be used, join our @TwitterSpaces chat with @Kate_L_OBrien and @PAlonsoMalaria today!



🕚 11:00 am CEST#AskWHO https://t.co/suimISvFcv — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 7, 2021

Στις κλινικές δοκιμές το εμβόλιο είχε αποτελεσματικότητα περίπου 50% κατά της σοβαρής ελονοσίας τον πρώτο χρόνο, ωστόσο το ποσοστό υποχώρησε κοντά στο 0 μέχρι το τέταρτο έτος. Στις δοκιμές δεν μετρήθηκε ο αντίκτυπος του εμβολίου στην πρόληψη των θανάτων, γεγονός που οδήγησε ειδικούς να αναρωτηθούν εάν πρόκειται για αξιόλογη επένδυση σε χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Ωστόσο, η σοβαρή ελονοσία ευθύνεται για τους μισούς θανάτους και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι εάν το εμβόλιο κυκλοφορούσε σε χώρες με υψηλή εμφάνιση ελονοσίας, θα μπορούσε να αποτρέψει 5,4 εκατομμύρια κρούσματα και 23.000 θανάτους παιδιών κάτω των 5 ετών ετησίως. Πρόσφατη δοκιμή έδειξε ότι το εμβόλιο σε συνδυασμό με φάρμακα πρόληψης που χορηγούνται σε παιδιά σε περιόδους υψηλής μετάδοσης είναι πολύ πιο αποτελεσματικά εργαλεία στην πρόληψη σοβαρών περιστατικών, νοσηλείας και θανάτου.

