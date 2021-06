Το αμερικανικό CDC (Centers for Disease Control and Prevention/ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών) συνιστά όλα τα παιδιά άνω των 12 ετών να εμβολιαστούν έναντι του κορονοϊού SARS-CoV-2.

