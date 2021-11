Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτός είναι και ο λόγος που η υπερβολική κατανάλωση της βιταμίνης C δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο οργανισμός μας αποκομίζει περισσότερα οφέλη. Παράλληλα, επειδή οι υπερβολικές δόσεις της βιταμίνης C δεν κατακρατούνται στο σώμα, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι και τοξική.

Ενώ είναι πολύ εύκολο να καταναλώσεις περισσότερο απ’ το κανονικό ορισμένες βιταμίνες, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις με τη βιταμίνη C . Κι αυτό γιατί η συγκεκριμένη βιταμίνη είναι αναγκαία για τον οργανισμό μας. Μάλιστα, επειδή ο οργανισμός μας δεν παράγει βιταμίνη C, πρέπει να την αναζητάμε και να την καταναλώνουμε μέσω διάφορων τροφίμων.