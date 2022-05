Τι είναι η οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας;

Αντίθετα, το Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ορίζει τις διαταραχές προσωπικότητας Cluster A ως χαρακτηριζόμενες από «περίεργη, εκκεντρική σκέψη ή συμπεριφορά». Περιλαμβάνουν, επίσης, παρανοϊκή διαταραχή προσωπικότητας, σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας και σχιζοτυπική διαταραχή προσωπικότητας.

Ενώ οι διαταραχές της διάθεσης όπως η κατάθλιψη ή η διπολική διαταραχή ορίζονται από χαρακτηριστικά και συμπτώματα που τείνουν να εναλλάσσονται, οι διαταραχές προσωπικότητας είναι «περισσότερο κατάσταση παρά χαρακτηριστικό», αναφέρει η Thea Gallagher, κλινική ψυχολόγος στο NYU Langone Health. Ενώ ένα άτομο που βιώνει κατάθλιψη ή άγχος μπορεί τυπικά να αναγνωρίσει τα συμπτώματά του και να διαφοροποιήσει τον «κανονικό» εαυτό του από τον καταθλιπτικό/ανήσυχο εαυτό του, ένα άτομο με διαταραχή προσωπικότητας γνωρίζει τη ζωή μόνο μέσω του φακού αυτής της διαταραχής. «Ο τρόπος τους να βλέπουν τον εαυτό τους, να βλέπουν τον κόσμο να λειτουργεί, είναι πολύ άκαμπτος και ακραίος σε σημείο που τους προκαλεί μεγάλο πρόβλημα σε πολλούς τομείς της ζωής», εξηγεί ο Francis Mondimore, διευθυντής του Mood και συγγραφέας του Borderline Personality Disorder: New Reasons for Hope .