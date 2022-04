Εάν έχεις αποθηκεύσει self test για τον COVID-19 στο ντουλάπι σου ή έλαβες πρόσφατα ορισμένα test δωρεάν από τη κυβέρνηση, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι έχουν ημερομηνία λήξης! Ναι! Κι εμείς όταν το μάθαμε μείναμε με το στόμα ανοιχτό, καθώς τα περισσότερα self test λήγουν εντός ενός έτους.

