Ένα από τα πιο σημαντικά super fruit, το οποίο περιέχει μεγάλη ποσότητα βιταμίνη C, καθώς και άλλες σημαντικές εξίσου βιταμίνες, όπως είναι και η Ε. Η χαμηλή του σε περιεκτικότητα ζυμώσιμων ολιγοσακχαρίτων, δισακχαρίτων, μονοσακχαριτών βοηθάει στην πέψη, όπως και η βιταμίνη C και Ε ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ θεωρούνται και ιδανικά αντιοξειδωτικά για ένα υγιές και λαμπερό δέρμα.

you might also like