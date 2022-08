Ο συνδυασμός του pembrolizumab, ενός ανοσοθεραπευτικού φαρμάκου, και της guadecitabine, σταμάτησε την εξέλιξη του καρκίνου σε περισσότερο από το ένα τρίτο των ασθενών που συμμετείχαν στην πρώιμη φάση 1 της δοκιμής. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

