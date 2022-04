Η τριχόπτωση είναι συχνό φαινόμενο τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Το άγχος της καθημερινότητας, η κακή διατροφή αλλά και προβλήματα υγείας μπορούν να οδηγήσουν σε καθημερινή απώλεια τριχών, περισσότερων από το φυσιολογικό. Εκτός από τις θεραπείες που μπορείς να ακολουθήσεις, υπάρχει και ένας ακόμη τρόπος για να σταματήσεις την τριχόπτωση: Η διατροφή σου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν κάποιες τροφές που σταματούν την τριχόπτωση και επιβάλλεται να τις προσθέσεις στην διατροφή σου εάν θες πίσω τα μαλλιά σου!

Αυτές είναι οι τροφές που προλαμβάνουν αλλά και σταματούν την τριχόπτωση

Καρύδια

Τα καρύδια είναι ένα από τα πιο υγιεινά σνακ που μπορείς να βεις. Είναι γνωστό ότι βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης, στη διαχείριση του διαβήτη και στην επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης. Και σαν να μην έφταναν αυτά τα οφέλη, τα καρύδια μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην πρόληψη της τριχόπτωσης. Περιέχουν θρεπτικά συστατικά που είναι σημαντικά για υγιή μαλλιά και αποτρέπουν την τριχόπτωση, όπως βιταμίνη Ε, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ψευδάργυρο, σελήνιο και πρωτεΐνες.

Λιπαρά ψάρια

Ο σολομός και άλλα λιπαρά ψάρια είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη D και πρωτεΐνη, και ο σολομός περιέχει ειδικά σελήνιο και βιταμίνες Β, τα οποία είναι όλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά για υγιή μαλλιά. Η λήψη αρκετών ωμέγα-3 στη διατροφή μας είναι σημαντική για πολλές λειτουργίες υγείας, όχι μόνο για αυτές που σχετίζονται με τα μαλλιά. Το σώμα μας δεν μπορεί να παράγει ωμέγα-3 λιπαρά οξέα από μόνο του, επομένως είναι ζωτικής σημασίας να τα λαμβάνετε από τη διατροφή.

Unsplash/Caroline Attwood

Αυγά

Είτε τα τρως ομελέτα το πρωί είτε συμπληρώνεις στη σαλάτα με μια βραστή εκδοχή, τα αυγά μπορούν να είναι μια εξαιρετική προσθήκη στη διατροφή σου για να αποτρέψεις την τριχόπτωση. Τα αυγά περιέχουν θρεπτικά συστατικά για υγιή μαλλιά, όπως βιοτίνη, ψευδάργυρο και το αντιοξειδωτικό σελήνιο. Είναι επίσης πλούσια σε πρωτεΐνη, η οποία είναι μια σημαντική θρεπτική ουσία, που βοηθά στην πρόληψη της τριχόπτωσης. Στην πραγματικότητα, οι δίαιτες χαμηλές σε πρωτεΐνη έχει βρεθεί ότι οδηγούν σε απώλεια μαλλιών.

Πιπεριές

Ένα άλλο βασικό θρεπτικό συστατικό που μπορεί να βοηθήσει στην τριχόπτωση είναι η βιταμίνη C. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology διαπίστωσε ότι οι γυναίκες με αραιά μαλλιά που συμπλήρωσαν ένα χάπι βιταμίνης C παρουσίασαν περισσότερη τριχοφυΐα μετά τη δοκιμαστική περίοδο. Παρόλο που υπάρχουν πολλά τρόφιμα που μπορείτε να φάτε για βιταμίνη C, οι πιπεριές έχουν μία από τις υψηλότερες ποσότητες.

Unsplash / Vino Li

