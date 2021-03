Σύμφωνα με το CDC, το σύνδρομο Down δεν έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στον COVID-19. Ωστόσο, εάν ένα άτομο με σύνδρομο Down εκτεθεί στον ιό, αυξάνεται ο κίνδυνος σοβαρής ασθένειας και νοσηλείας. Το σύνδρομο Down θέτει τα άτομα σε κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρά συμπτώματα του COVID-19 σε νεαρή ηλικία -κατά μέσο όρο 10 χρόνια πιο νωρίς από τον γενικό πληθυσμό.

Σίγουρα θα έχεις ακούσει το πόσο ευάλωτες είναι οι ευπαθείς ομάδες στον κορονοϊό. Γι’ αυτό άλλωστε, οι ειδικοί μας υπενθυμίζουν το πόσο περισσότερο θα πρέπει να προσέχουμε εάν έχουμε κάποιο άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα στο περιβάλλον μας. Ανάμεσα στις ευπαθείς ομάδες είναι φυσικά και τα άτομα με σύνδρομο Down . Τι κινδύνους έχει ο κορονοϊός για άτομα με σύνδρομο Down;