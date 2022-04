Στο πλαίσιο μιας νέας καμπάνιας με την Idorsia, που ονομάζεται «Size the Night & Day», ενθαρρύνει και άλλους να το κάνουν. «Όλοι γερνάμε και δεν θέλουμε να νιώθουμε απλώς εξαντλημένοι», λέει η Aniston στο SELF. Έτσι, έχει αναπτύξει μια ρουτίνα πριν τον ύπνο που την προετοιμάζει για την επιτυχία του: Πριν αποκοιμηθεί, η Aniston χρειάζεται χρόνο για να διαλογιστεί και να προσευχηθεί.

you might also like