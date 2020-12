Μπορεί τις φετινές γιορτές να μην τις περάσαμε όπως θα θέλαμε και όπως έχουμε συνηθίσει, μπορεί ο αριθμός των ατόμων που είχαμε στο τραπέζι μας να ήταν περιορισμένος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθήσαμε ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Και γιορτές χωρίς καλό φαγητό, δεν γίνονται, γι’ αυτό ψάξαμε και βρήκαμε τα εορταστικά μενού που παρόλο που δεν μπορούμε να επισκεφτούμε τα αγαπημένα μας εστιατόρια για να τα γευτούμε εκεί, έρχονται αυτά στην πόρτα μας.

Κι αφού φέτος περάσαμε όλοι αρκετό χρόνο στις κουζίνες μας, μπορεί να μην έχεις την ίδια όρεξη να ετοιμάσεις το Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι ή να θέλεις να απολαύσεις ακόμη πιο πολύ αυτή την ημέρα χωρίς το άγχος των ετοιμασιών. Εάν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, υπάρχουν κορυφαία εστιατόρια που φέρνουν το εορταστικό τους μενού στο σπίτι σου και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι διαλέξεις αυτό που σου αρέσει περισσότερο.

Παράλληλα, επειδή αυτές τις ημέρες μας έχει λείψει να βγαίνουμε με φίλους και να καθόμαστε στο αγαπημένο μας εστιατόριο, μπορείτε να παραγγείλετε όλοι το ίδιο μενού και να το απολαύσετε μαζί, ακόμη κι εάν είναι μέσω Zoom! Ενώ για τους πιο ευαισθητοποιημένους και για όσους το αντέχει η τσέπη τους, καθώς ο κλάδος της εστίασης έχει πληγεί πραγματικά πάρα πολύ λόγω του κορονοϊού, αυτός είναι ένας τρόπος να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Κι εκτός από τις δικές μας προτάσεις, μπορείτε να αναζητήσετε και στην περιοχή σας εστιατόρια που προσφέρουν delivery ή take away γιορτινό μενού για το σπίτι.

5 εορταστικά μενού που κάνουν delivery το εορταστικό τους μενού στο σπίτι

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Αυτές τις γιορτές το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία σας προσφέρει τη δυνατότητα να απολαύσετε μοναδικές γεύσεις στην άνεση του σπιτιού σας. Ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης και η εξαιρετική ομάδα των Chef, μέσω της νέας υπηρεσίας του ξενοδοχείου Let Us Do The Cooking, έχουν επιμεληθεί το μενού της Πρωτοχρονιάς που περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό κομμάτι Prime rib με σάλτσες και γαρνιτούρες. Τα μενού περιλαμβάνουν και το ορεκτικό αλλά και εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο επιδόρπιο από τον βραβευμένο Γάλλο Pastry Chef Arnaud Larher και την ομάδα του ζαχαροπλαστείου του ιστορικού ξενοδοχείου. Κατά τη διάρκεια των γιορτών θα είναι διαθέσιμα και τα υπόλοιπα μενού του Let Us Do The Cooking καθώς και το Afternoon Tea μέσω της υπηρεσίας Tea Me Away.

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το Concierge του Ξενοδοχείου ή να φροντίσει το ξενοδοχείο για την ασφαλή μεταφορά στο χώρο σας. Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες μπορείτε να καλείτε από τις 11:00 έως τις 20:00 στο 210-3330748.

