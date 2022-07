Τα τελευταία καλοκαίρια παρατηρούμε στη θάλασσα μικρούς και μεγάλους να είναι όρθιοι πάνω σε μια σανίδα του Surf και να κινούνται με ένα κουπί. Αυτή λοιπόν η μίξη μεταξύ σέρφινγκ και κωπηλασίας, ονομάζεται SUP (standup paddle-boarding). Το SUP είναι ένας πολύ έξυπνος και διασκεδαστικός τρόπος για να παραμείνεις σε φόρμα και να μάθεις να γυμνάζεις μύες που μέχρι σήμερα δεν τους έδινες ιδιαίτερη σημασία. Μπορεί να νομίζεις ότι είναι εύκολο να είσαι όρθιος σε μια σανίδα και να κάνεις κουπί, παρόλα αυτά το SUP απαιτεί να έχεις καλή ισορροπία και γυμνάζει τους κοιλιακούς και το πάνω μέρος του σώματος.

