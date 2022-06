Το να αφήνουμε το σώμα μας τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα χωρίς φαγητό επιτρέπει στο πεπτικό μας σύστημα να ξεκουραστεί, λέει η Emily Manoogian, κλινική ερευνήτρια στο Salk Institute for Biological Studies στην Καλιφόρνια και συγγραφέας μιας εργασίας του 2019 με τίτλο «When to eat».

