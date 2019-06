Η yoga δεν είναι περίεργες στάσεις αλλά η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου!

Ήξερες πως υπάρχει παγκόσμια ημέρα yoga; Υπάρχει και αυτή η μέρα είναι σήμερα, 21 Ιουνίου. Ποια είναι τα οφέλη της yoga; Πολλά και είναι αυτά που σε κάνουν να θέλεις να τη βάλεις στη ζωή σου.

Τα οφέλη της yoga δεν μένουν μόνο στο σώμα, δεν είναι μόνο περίεργες στάσεις με το σώμα, όπως έχουν πολλοί στο νου τους. Η yoga είναι στάση ζωής και σταδιακά σε βοηθά να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Παρ΄όλα αυτά εσύ βαριέσαι, βρίσκεις δικαιολογίες να την αποφεύγεις, λες «δεν είναι για μένα αυτά» και δεν ασχολείσαι ποτέ μαζί της. Η yoga καταπολεμά το άγχος και άλλες ψυχικές ασθένειες και τελικά σε κάνει να γίνεσαι καλύτερος.

Πώς η yoga βελτιώνει την ψυχική σου υγεία;

Σε κινεί από το συμπαθητικό στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα

Αυτό σημαίνει ότι η γιόγκα σε πηγαίνει από… πτήση σε πτήση για να σε βοηθήσει να ξεκουραστείς και να χωνέψεις. Περιλαμβάνει τον συντονισμό της αναπνοής σας με κάθε ασάνα (στάση στη yoga), μειώνοντας έτσι το άγχος και βοηθώντας στο να χαλαρώσεις. Η λήψη βαθιών αναπνοών ηρεμεί το νευρικό σου σύστημα.

Photo: Unsplash/Juliette Leufke

Χτίζεις την αίσθηση του εαυτού

Η yoga βοηθά έναν άνθρωπο να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του. Σε κάνει να μην κρίνεις τόσο εύκολα, να έχεις εμπιστοσύνη σε σένα. Σε κάνει να εκτιμάς τον εαυτό σου και να χτίζεις την αυτοεκτίμησή σου. Κι έτσι σε γεμίζει με αυτοπεποίθηση και χτίζει ένα υγιή και ισορροπημένο ego.

Βελτιώνει τις σχέσεις

Κι αφού εσύ είσαι καλά με τον εαυτό σου, αφού εσύ έχεις αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, τότε είσαι σε ειρήνη με σένα. Και μάλλον το ίδιο θα συμβεί και με τον σύντροφό σου, με λιγότερους τσακωμούς και περισσότερη αγάπη. H yoga σε βοηθά να έχεις περισσότερη υπομονή και να είσαι λιγότερο αντιδραστικός.

Αποδέχεσαι περισσότερο τις καταστάσεις

Με την τακτική εξάσκηση της yoga, γίνεσαι πιο προσεκτικός σε διάφορες καταστάσεις, ερχόσαστε πρόσωπο με πρόσωπο, αναλαμβάνεις περισσότερες ευθύνες και παραπονιέσαι λιγότερο. Το μόνο άτομο που μπορεί να αλλάξει είσαι εσύ, μόνο εσύ έχεις τον έλεγχο της δράσης και της συμπεριφοράς.

unplash/Marion Michele

Οι ασκήσεις αναπνοής σε ηρεμούν αμεσως

Μερικές φορές νιώθεις ότι το χάνεις, σε ξεπερνά ο θυμός, δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. ΆΛλες φορές νιώθεις τόσο στεναχωρημένος που δεν το αντέχεις. Αν καθίσεις με την πλάτη ευθεία και πάρεις 10 με 12 καλές, βαθιές αναπνοές τότε έχεις ηρεμήσει. Είναι μάλλον η πιο άμεση ανακούφιση απ’ το άγχος!

Γιατί όπως λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι «You cannot always control what goes on outside. But you can always control what goes on inside» (Ganga White) που θα πει… ότι δεν μπορείς πάντα να ελέγχεις τι βγαίνει προς τα έξω αλλά μπορείς να ελέγξεις τι μπαίνει μέσα. Όλα αυτά που φωλιάζουν μέσα σου και σε επηρεάζουν τα ελέγχεις.