Οι κόκκινες πιπεριές περιέχουν περισσότερη βιταμίνη C ακόμη και από τα πορτοκάλια. Το σώμα μας χρειάζεται τη βιταμίνη C στην παραγωγή κολλαγόνου, το οποίο είναι απαραίτητο και βοηθά τα κύτταρα του δέρματος να συνδέονται μεταξύ τους, κάνοντας το δέρμα μας πιο δυνατό και πιο ελαστικό.

you might also like