Διατροφικές Διαταραχές: Μην τις αγνοείς, ενημερώσου

Η 2α Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Μέρα Διατροφικών Διαταραχών (World Eating Disorders Action Day). Με αφορμή αυτή την ημέρα, είναι ευκαιρία να ενημερωθεί το κοινό και να κινητοποιηθούν όσοι πάσχουν.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αυτή η μέρα περνά σχεδόν απαρατήρητη, όταν στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου έχει σημάνει συναγερμός λόγω της έξαρσης της νόσου. Τα παγκόσμια στοιχεία είναι σοκαριστικά: 780.000.000 άτομα σε όλο τον κόσμο νοσούν από διατροφικές διαταραχές.

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου αύξηση, στον νεανικό κι εφηβικό πληθυσμό, των ατόμων που εμφανίζουν διατροφικές διαταραχές. Η επιστημονική κοινότητα κρούει τον κώδωνα για την επικινδυνότητα των συμπτωμάτων, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές οργανικές βλάβες ή ακόμα και σε θάνατο.

Η δυσκολία αναχαίτησης της νόσου συνδέεται άρρηκτα με την νευροβιολογική απορρύθμιση που υφίσταται ο εγκέφαλος λόγω του υποσιτισμού, με αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση συμπεριφορών, σκέψεων και συναισθημάτων, τα οποία λειτουργούν υπέρ της διατήρησης της νόσου. Δυστυχώς, πολλές από αυτές τις συμπεριφορές έχουν νομιμοποιηθεί ως απολύτως φυσιολογικές (πχ αντιστάθμισμα θερμίδων μέσω άσκησης ή μείωσης ποσότητας της τροφής, μείωση αμύλου και λιπαρών κτλ).

Τα social media έχουν λειτουργήσει καταλυτικά στην ενίσχυση αυτών των συμπεριφορών, όπως και της αρνητικής εικόνας σώματος, η οποία αναπόφευκτά πυροδοτεί την εφαρμογή ακραίων τεχνικών απώλειας βάρους που συχνά προωθούνται μέσα από συγκεκριμένες διαφημίσεις και εφαρμογές. Ο συνεχής καταιγισμός εικόνων του τέλειου ιδανικού ισχνού μυώδους σώματος παροπλίζει και ανακατευθύνει την νεανική θετική ενέργεια σε νοσηρές καταστάσεις.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός πως αμέσως μετά την καραντίνα – λόγω COVID-19, Άγγλοι και Αυστραλοί ειδικοί καταγράφουν επιπλέον αύξηση των κρουσμάτων σε εφήβους ηλικίας 12-16 ετών. Κομβικό ρόλο φαίνεται πως παίζουν, τόσο το Τik-Τok, όσο και το Instagram, τα οποία έχουν γεμίσει από βίντεο και εικόνες με νόστιμα κι υγιεινά πιάτα, ειδικές ασκήσεις για γρήγορο κάψιμο λίπους και, φυσικά, προσωπικές εξομολογήσεις για την έλλειψη αυτοπειθαρχίας απέναντι στην τροφή.

Οι οικογένειες αδυνατούν να διαχειριστούν το μέγεθος των συμπτωμάτων της νόσου, αν κρίνουμε από τα αιτήματα στο κέντρο μας. Γονείς, εν μέσω καραντίνας, απευθύνονταν σ’ εμάς καθώς τα παιδιά τους εμφάνισαν ακραία και σοβαρά συμπτώματα οξείας ανορεξίας ή βουλιμικών επεισοδίων. Η ζωή της ελληνικής οικογένειας μετατρέπεται σε κόλαση, όταν το παιδί νοσεί από κάποια μορφή διατροφικής διαταραχής, αφού το οικογενειακό τραπέζι γίνεται πεδίο μάχης και η οικογένεια δεν γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει επαρκώς την νόσο. Η πεποίθηση ότι πρόκειται για μια φάση που θα περάσει έχει υποδομηθεί, καθώς οι περισσότεροι γονείς αντιλαμβάνονται ότι η νόσος μεταμορφώνει το παιδί τους, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Η λαίλαπα των διατροφικών διαταραχών που μαστίζει – πρωτίστως – τους εφήβους δεν μπορεί να αναχαιτιστεί με ευχολόγια, άλλα με δράσεις και πράξεις της ελληνικής πολιτείας και της επιστημονικής κοινότητας. Χρειάζεται άμεση κινητοποίηση και χρηματοδότηση για την ενημέρωση και εκπαίδευση κρατικών και ιδιωτικών φορέων. Η έγκυρη και άμεση διάγνωση της νόσου θα αναχαιτίσει την χρονιότητά της, σώζοντας χιλιάδες ζωές.

Ώρα για δράση λοιπόν! Οι διατροφικές διαταραχές δεν μπορούν να περιμένουν. Υπάρχει ελπίδα για την πλήρη ανάρρωση. Δεν κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε με σθένος και θάρρος, καθώς πλέον υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα με πολύ υψηλά ποσοστά ανάρρωσης.

Δρ. Μαρία Τσιάκα:

Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών και διδάκτωρ στο Τμήμα Ψυχολογικής Ιατρικής και Ψυχιατρικής του Institute of Psychiatry, King’s College London. Οικογενειακή θεραπεύτρια, εξειδικευμένη στις διατροφικές διαταραχές. Μέλος διαφόρων Συλλόγων και Οργανισμών, όπως EFTA (European Family Therapy Association), ECED (European Council on Eating Disorders), AED (Academy of Eating Disorders), IAEAP (International Association for Eating Disorders Professionals).