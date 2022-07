Το μπρόκολο είναι χαμηλό σε θερμίδες και πλούσιο σε νερό, φυτικές ίνες και βιταμίνη C, τα οποία μπορούν όλα να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι οι αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της βιταμίνης C που μπορεί να προσφέρουν τα θετικά αποτελέσματα στην απώλεια βάρους. Παράλληλα, είναι ένα ιδιαίτερα γευστικό και χορταστικό λαχανικό.

