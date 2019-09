Αυτή είναι η διατροφή που σε βοηθά να διατηρήσεις τα κιλά σου!

LIKE US ON FACEBOOK

Πώς να διατηρήσεις τα κιλά σου αναρωτιέσαι… Έχεις δοκιμάσει τη μεσογειακή διατροφή, keto, paleo κι ένα σωρό ακόμη που είναι τη μόδας.

Μετράς τις θερμίδες που καταναλώνεις, διαβάζεις κάθε ετικέτα σε κάθε τρόφιμο κι ακόμη προσπαθείς να καταλάβεις… Οι διατροφολόγοι προτείνουν κάτι καινούργιο και σου απαντούν στο πώς να διατηρήσεις τα κιλά σου με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Γιατί αν κουραστείς… το βέβαιο είναι πώς θα τα παρατήσεις πολύ εύκολα.

Δεν θέλουμε, λοιπόν, άλλες δίαιτες αλλά ψάχνουμε για κάτι πιο απλό κι εύκολο και το βρήκαμε. Η One One One Diet, 1:1:1 θα είναι αυτή που θα δοκιμάσουμε!

Πώς να διατηρήσεις τα κιλά; One One One Diet

Η φιλοσοφία της συγκεκριμένης διατροφής είναι ότι μια υγιεινή διατροφή δεν πρέπει μόνο να είναι εύκολη αλλά πρέπει να είναι εύκολη να την ακολουθείς και με βάση τον τρόπο ζωής σου. Δεν χρειάζεται να μετράς θερμίδες πια και υπάρχει καλύτερο από αυτό;

Η διατροφή απλά σημαίνει αυτό που τρως. Μερικοί άνθρωποι έχουν μια χορτοφαγική διατροφή και μερικοί άνθρωποι τρώνε κρέας. Μερικοί άνθρωποι επιλέγουν μια διατροφή χωρίς γλουτένη και άλλοι είναι vegan.

unsplash/ ΤΗΕ 5ΤΗ

Διάβασε αναλυτικά τι ισχύει για τα συμπληρώματα διατροφής!

Τι είναι η One One Diet;

Η κεντρική ιδέα είναι πραγματικά τόσο απλή, όσο ακούγεται: Χρειάζεσαι μια μερίδα πρωτεϊνών, μία μερίδα υδατανθράκων και μία μερίδα λίπους σε κάθε γεύμα για να έχεις μια ισορροπημένη διατροφή. Αυτό σε βοηθά να είσαι υγιής και ακόμη και να χάσεις βάρος (αν αυτός είναι ένας στόχος), χωρίς να στερηθείς ή να εγκαταλείψεις τα τρόφιμα που αγαπάς!

Η διατροφή λειτουργεί επειδή το σώμα σου χρειάζεται μόνο μία μερίδα υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών σε κάθε γεύμα, αλλά συχνά το υπερβαίνουμε κι άλλες φορές το στερούμε από τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Το πιο σημαντικό είναι ότι βοηθά το σώμα να είναι πιο υγιές χωρίς να νιώθεις ότι στερείσαι κάτι!

Κατά την προετοιμασία των γευμάτων One One One, μπορείς να ακολουθήσεις τον παρακάτω τύπο:

Μια μερίδα από υδατάνθρακες: φρούτα, quioa, πατάτες, όσπρια, ψωμί ολικής αλέσεως

Μια μερίδα από πρωτεΐνες: αυγά, κοτόπουλο, τυρί, cottage, γιαούρτι, ψάρι

Μια μερίδα από υγιή λίπη: βούτυρο αμυγδάλου, αβοκάντο, σπόροι chia, τυρί

Free food: λαχανικά (μπορείς να καταναλώσεις όσο θέλεις, χωρίς περιορισμό)

Είναι η κατάλληλη διατροφή για σένα;

Photo: Unsplash/Jon Tyson

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή: Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν τόσες διαφορετικές τάσεις και τρόποι κατανάλωσης εκεί έξω είναι επειδή διαφορετικά πράγματα δουλεύουν για διαφορετικά σώματα και διαφορετικές τροφές αντιδρούν διαφορετικά για κάθε άτομο.

Αν θέλεις να είσαι πιο υγιής γίνε ο διατροφολόγος του εαυτού σου. Δοκίμασε διάφορες διατροφές ή μορφές φαγητού που θεωρείς πως θα λειτουργήσουν σε σένα, γράψε πώς νιώθεις το σώμα σου κάθε φορά και κάνε μια έρευνα.

Διαβάστε επίσης:

Photo: unsplash/Louis Hansel