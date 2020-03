5 διαφορετικοί τρόποι για να εντάξεις τα αυγά στην διατροφή σου

View this post on Instagram

Po e ripublikoj këtë recetë se e fshiva padashje . Peas with egg and lemon sauce Bizele me salcë limoni e vezë (avgolemono) "Avgolemono" nga greqishtja do të thotë vezë e limon, të cilat duke i përzier mirë bashkë krijojnë një salcë të bardhë shumë të mirë për supat, kungujt e mbushur, angjinaret etj . Sasinë e limonit e rregulloni sipas shijeve tuaja. Kjo pjatë duhet të dalë me pak lëng ,por unë e kam bërë sipas shijeve të familjes. Më poshtë keni recetën që të dalë me pak lëng. Për 4 racione : • 500 gr bizele • 1 qepë mesatare të thatë • 1 karrotë të madhe • 1 patate të madhe • 3 qepë të njoma • 5 lugë vaj ulliri • 2 gota ujë (400 ml) • 1 tufë kopër • 10 gjethe nenexhik • lëkurën e grirë dhe lëngun e 1 limoni të madh • 2 vezë • kripë • piper Vendosni vajin në një tenxhere të thellë të ngrohet. Grini imët qepën e thatë ndërsa të njomën në trashësi 1 cm. Prisni karrotat e patatet në kubikë të vegjël.(Unë pataten e griva imët) Hidhni qepët e karrotat në tenxhere dhe skuqini sa të zbuten për 4 minuta. Shtoni bizelet ,patatet ,kaurdisuni për 4 min të tjera. Shtoni ujë dhe lërini të valojnë me kapak mbuluar në zjarr mesatar. Në fund shtoni koprën & nenexhikun e grirë. Rrihni në një tas 2 të bardha veze mirë sa të bëhen si shkumë e lehtë ,shtoni të verdhat dhe lëkurë e lëngun e limonit, kripë, piper, dhe përziejeni mirë. Merrni nga lëngu bizeleve 2 garuzhde ( të mos jetë i valuar) dhe shtojeni gradualisht tel vezët,pa ndaluar përzierjen ( kjo bëhet që vezët të arrijnë temperaturën e gjellës) Më pas hidheni këtë masë në tenxhere duke e përzier me kujdes.