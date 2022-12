Στο πλαίσιο της ενέργειας “Ζεστά πόδια – Ζεστή καρδιά ” σπουδαστές του Κολλεγίου Βακαλό Art & Design σε συνεργασία με την KALOGIROU δημιούργησαν δώδεκα μοναδικά σχέδια αποκλειστικά για το «Μαζί για το Παιδί» τα οποία αποτυπώθηκαν σε μία συλλογή συλλεκτικά “Charming Socks” και διατίθεται αποκλειστικά από την KALOGIROU.

Η Ένωση Μαζί για το Παιδί, σε συνεργασία με τη νεότερη γενιά εθελοντών της, αγκαλιάζουν την ενέργεια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Together we Create”. To “Together we Create” είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από νέους ανθρώπους, με στόχο να προσφέρουν στο έργο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Μέσα από εναλλακτικά projects και δημιουργικούς τρόπους συνεργασίας, η πρωτοβουλία «Together we Create”, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και φέρνει κοντά στην Ένωση, νέους που θέλουν να συμβάλλουν στους σκοπούς της, με το δικό τους τρόπο.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η στήριξη του πολυσήμαντου έργου που πραγματοποιεί καθημερινά η Ένωση ώστε κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της χώρας μας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Οι σπουδαστές ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση με ενθουσιασμό και έγιναν μέρος του παζλ της καρδιάς της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό. Οι δημιουργίες αυτές μετουσιώνουν την γραφιστική τέχνη σε μηνύματα ελπίδας, αισιοδοξίας και καλοτυχίας. Σχέδια αποτυπωμένα σε δώδεκα μοναδικά ζευγάρια με έμπνευσή από σύμβολα της αρχαιότητας, της τύχης, της προστασίας και της αναγέννησης.

Η Βασιλική Δουρουκλάκη εμπνέεται από το γαλλικό γούρι προστασίας, τις κούκλες “Nenette & Rintintin” ενώ η Έλενα Κωνσταντινίδη ενώνει πολιτισμούς και κουλτούρες παρουσιάζοντας την τύχη και την προστασία με μορφή “Μαύρη Γάτας και Μπλε Ματιού”. Μέσω της τέχνης του “Οριγκάμι”, η Πηνελόπη Λυκογιάννη οπτικοποιεί τα ιερά πουλιά – γερανούς της Ιαπωνίας για τύχη και πραγματοποίηση επιθυμιών. Η Κλέστα Λεκάϊ εύχεται τύχη, υγεία και μακροζωία αποτυπώνοντας σύμβολα όπως ο “Σκαραβαίος, η Λιβελούλα,η Χελώνα,η Μέλισσα, ο Βάτραχος & η Πασχαλίτσα”. Η ευημερία και η αναγέννηση έχει τη μορφή της “Μέλισσας” για τη Ναταλία Κουρσούμη με δυο διαφορετικά σχέδια αφιερωμένα αποκλειστικά σε εκείνη. Tο “Τετράφυλλο Τριφύλλι”, ένα διεθνές σύμβολο καλοτυχίας και φυλακτό, το οποίο αποδίδει η Αφροδίτη Τσοντάκη σε ιδιαίτερους τόνους.

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των συλλεκτικών Charming Socks θα διατεθούν για την ενίσχυση της τηλεφωνικής Γραμμής 11525 της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» η οποία προσφέρει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Με την πλήρη υποστήριξη της KALOGIROU, ως αποκλειστικό κανάλι πώλησης και προώθησής τους στα φυσικά καταστήματα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kalogirou.com, η συλλεκτική σειρά των “Charming Socks” τοποθετείται σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον υψηλής αισθητικής, ανάμεσα σε προϊόντα που αποτελούν σημείο αναφοράς στο χώρο της μόδας.

