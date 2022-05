Το Φεστιβάλ των Καννών ξεκίνησε στις 17 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 28 Μαΐου. Το μότο είναι «Just a a few more steps» και έμπνευση αποτελεί φυσικά η τελευταία σκηνή της ταινίας Truman Show.

Στη νέα της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, μαγνήτισε τα βλέμματα φορώντας ένα μαύρο, μάξι, ασύμμετρο cut out φόρεμα, δημιουργία του σχεδιαστικού διδύμου Mi-Ro. Το look ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα σέξι πέδιλα, αλλά κι ένα βραχιόλι με διαμάντια του οίκου Bulgary.