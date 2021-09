Το 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκίνησε με μερικές από τις πιο ανατρεπτικές ταινίες του έτους να κάνουν πρεμιέρα, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής φαντασίας “Dune” και του βιογραφικού της Princess Diana Spencer. Οι αγαπημένοι μας celebrities κάνουν λαμπερές εμφανίσεις με looks που κόβουν την ανάσα και όλα τα βλέμματα είναι, δικαιολογημένα, στραμμένα πάνω τους!

Μέχρι στιγμής, κάποιες εμφανίσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αρκετά κλασικές, ενώ κάποιες άλλες τολμηρές. Έχουμε δει φορέματα μακριά μέχρι το πάτωμα, μίνι ή μέχρι τον αστράγαλο αλλά και κομψά εντυπωσιακά παντελόνια. Εμείς συγκεντρώσαμε τις αγαπημένες μας εμφανίσεις και θα τις μοιραστούμε μαζί σου για να πάρεις όση έμπνευση χρειάζεσαι!

Οι 10 εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο red carpet του Φεστιβάλ Βενετίας:

Anna Taylor-Joy

Η ηθοποιός επέλεξε ένα φόρεμα Christian Dior για την πρεμιέρα της ταινίας “Last Night in Soho”. Επέλεξε ένα φωτεινό ροζ φόρεμα μέχρι τον αστράγαλο με ζώνη στο ίδιο ακριβώς χρώμα. Ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη εμφάνιση με ροζ αξεσουάρ κι ένα ροζ μπερέ με μαύρο πέπλο, γιατί ως γνωστόν: Pink is the new black!

Ester Exposito

Η Ισπανή ηθοποιός, πρωταγωνίστρια του “Elite” και μοντέλο φόρεσε ένα γοργονέ φόρεμα, Atelier Versace, σε πράσινο χρώμα και δικαίως τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της. Το μαλλί της ήταν απλό και θύμιζε σίγουρα γοργόνα!

Dakota Johnson

Η ηθοποιός επέλεξε για την πρεμιέρα της ταινίας “The Lost Daughter” ένα εντυπωσιακό, διαφανές φόρεμα Gucci, το οποίο περιείχε κοσμήματα και μεταλλικές λεπτομέρειες και μας άφησε όλους άφωνους!

Zendaya

Τι να πει κανείς γι΄αυτό το υπέροχο πλάσμα; Ξεκάθαρα η αγαπημένη μου εμφάνιση στο Φεστιβάλ! Η Zendaya για την πρεμιέρα της ταινίας “The Dune” επέλεξε ένα nude φόρεμα Balmain και το συνδύασε με ένα κολιέ, σε πράσινο και χρυσό χρώμα, Bvlgari, με ένα σμαράγδι 93 καρατίων.

Penélope Cruz

Εντυπωσιακή ήταν και η Penélope Cruz, η οποία επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα Chanel couture με λευκή φούστα, συνδυάζοντάς το με ένα σκουρόχρωμο make up και έμοιαζε πραγματικά λες και βγήκε από παραμύθι.

Adriana Lima

Το σέξι μοντέλο φόρεσε ένα εντυπωσιακό και λαμπερό στράπλες φόρεμα, Etro, και χρυσά κοσμήματα Pomellato.

Barbara Palvin

Πάρα πολύ εντυπωσιακή ήταν και η Barbara Palvin. Το μοντέλο από την Ουγγαρία φόρεσε ένα μαύρο, μακρύ φόρεμα με ασημί λεπτομέρεια από τη συλλογή Armani Privé FW18 Couture.

Sara Sampaio

Για την τελετή έναρξης του φεστιβάλ, το διάσημο και πανέμορφο μοντέλο από την Πορτογαλία, φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα Armani Privé από τη συλλογή τους FW05, που πραγματικά έκοβε την ανάσα!

Timothée Chalamet

Με την εμφάνιση του Timothée Chalamet στο 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας είμαι σίγουρη πως θα τσίριξες κι εσύ λίγο από την χαρά σου, σαν κι εμένα! Ο διάσημος ηθοποιός επέλεξε ένα total black look, Haider Ackermann.

Jake Gyllenhaal

Ο Jake Gyllenhaal δε θα μπορούσε να λείψει από το 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και ήρθε να μας θυμίσει πως οι απλές επιλογές είναι, τελικά, ό,τι πιο κουλ υπάρχει! Για την εμφάνισή του επέλεξε ένα total white look από τον οίκο Valentino.

