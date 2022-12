View this post on Instagram

Η ηθοποιός Kim Catrall την περιέγραψε στο Instagram ως μια «πραγματική ιδιοφυΐα που δεν έχασε ποτέ τη βόρεια θλίψη της», περιγράφοντας μια ιστορία για τη «γενναιοδωρία και την ευγένεια της Westwood» δημιουργώντας τρία φορέματα για το αστέρι του Sex and the City σε τρεις ημέρες, ώστε να μπορεί να παρευρεθεί στις πρεμιέρες που είχε.

Τα σχέδιά της εμφανίστηκαν επίσης στην κινηματογραφική έκδοση του 2008 του Sex And The City.

View this post on Instagram

Η Westwood, γεννημένη στο Derbyshire, εργάστηκε ως δασκάλα στο δημοτικό σχολείο, πριν δημιουργήσει το κατάστημα ρούχων Let It Rock στο King’s Road στο Τσέλσι με τον τότε σύντροφό της Malcolm McLaren στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram