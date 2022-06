Όταν το θερμόμετρο ανεβαίνει ραγδαία, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θέλεις να πιάσεις το πιστολάκι στα χέρια σου για να φτιάξεις τα μαλλιά σου, επομένως χρειάζεσαι ένα χτένισμα εύκολο, γρήγορο και βολικό. Σε αυτό έρχεται να σε σώσει το μαντήλι μαλλιών. Τα μαντήλια έχουν έναν ρετρό αέρα. Πρόκειται για ένα από αυτά τα αξεσουάρ που αρκούν για να δώσουν χαρακτήρα σε ένα look, ενώ σε συνδυασμό με το δέσιμο των μαλλιών το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εντυπωσιακό. Επιπλέον, μπορούν να σε προστατεύσουν (σε μικρό βαθμό) από τον ήλιο, αλλά και να σε σώσουν εκείνες τις μέρες που τα μαλλιά σου δεν συνεργάζονται και πετάνε προς κάθε κατεύθυνση. Η επιλογή του σωστού μαντηλιού παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνισή σου, προσθέτοντας την ιδανική χρωματιστή πινελιά. Ταιριάζει με όλα τα outfit, από το πρωί έως το βράδυ, ακόμα και με το αγαπημένο σου βραδινό φόρεμα, δημιουργώντας ένα ανάλαφρο στιλάτο και καλοκαιρινό look.

