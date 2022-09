Το ότι ο Timothee Chalamet είναι η επιτομή του cool style το είχαμε καταλάβει. Ωστόσο, η χθεσινή του εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ της Βενετίας στην πρεμιέρα της ταινίας «Bones and All», στην οποία πρωταγωνιστεί και συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη Luca Guadagnino, ήταν το κάτι άλλο!

Η αλήθεια είναι πως αυτή δεν είναι η πρώτη τολμηρή εμφάνιση του 26χρονου ηθοποιού στο κόκκινο χαλί. Από την πρώτη του μεγάλη περιοδεία για την προώθηση της υποψηφίας για Όσκαρ ταινίας «Call Me by Your Name», ο Timothee έχει φανερώσει την αγάπη του για τα εκκεντρικά outfit. Στην τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων, ο Chalamet είχε επιλέξει ένα total black look με μαύρο πουκάμισο, παντελόνι, δερμάτινα μποτάκια και ένα παράξενο μαύρο γιλέκο με glitter δεμένο γύρω από τον κορμό του με σατέν κορδέλες.

Ο Timothée Chalamet σχεδίασε το δικό του hoodie για καλό σκοπό κι εμείς τον αγαπήσαμε λίγο παραπάνω

Κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής των Όσκαρ, ο ίδιος είχε εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί με ένα λαμέ σακάκι, ωστόσο από μέσα δεν φορούσε τίποτα παρά μόνο μία αλυσίδα.

Timothee Chalamet: Το τολμηρό και sexy outfit Που φόρεσε στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την Παρασκευή (02/09) στην πρεμιέρα της πιο πρόσφατης του ταινίας, του ρομάντζου «Bones and All», στην οποία ξανασμίγει με τον σκηνοθέτη του «Call Me by Your Name», Luca Guadagnino, ο Chalamet απέδειξε ότι μπορεί να φορέσει ακόμα πιο εκκεντρικά outfit και να τραβήξει και άλλο τα βλέμματα πάνω του. Στην πιο τολμηρή του εμφάνιση, μέχρι σήμερα, στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας, ο Chalamet συνεργάστηκε με τον αγαπημένο του σχεδιαστή και φίλο, Haider Ackermann.

Getty Images

Ο ηθοποιός προτίμησε λοιπόν να φορέσει μία ολόσωμη φόρμα από κατακόκκινο ύφασμα με halterneck neckline και λάμψεις, η οποία άφηνε ακάλυπτη όλη την πλάτη, την οποία συνδύασε άψογα με μαύρα μποτάκια και μαύρα γυαλιά ηλίου. Δίκαια θα λέγαμε πως με αυτή την επιλογή, ο Timothee εκτόξευσε το αντρικό ντύσιμο σε άλλο επίπεδο και μας έκανε να σκιρτήσουμε από θαυμασμό!

Getty Images/ Maria Moratti

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News