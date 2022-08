Η Serena Williams κέρδισε τον πρώτο της αγώνα για το US Open 2022, απέναντι στη Danka Kovinić με ένα custom outfit της Nike γεμάτο συμβολισμούς. Ένα φόρεμα τένις κατάλληλο για μία πρωταθλήτρια σαν εκείνη! Σίγουρα θα το λατρέψεις κι εσύ!

Η Serena Williams κέρδισε τον πρώτο της αγώνα στο US Open του 2022 τη Δευτέρα το βράδυ 29/8, νικώντας την Danka Kovinić με μια πολύ ιδιαίτερη ενδυμασία της Nike.

Serena Williams will wear a figure skating-inspired Nike dress at the US Open that she designed — made of 6 layers to honor her 6 past titles at Flushing.



Her NikeCourt Flare 2 shoes include a diamond-encrusted Swoosh and solid gold lace deubrés with 400 hand-set diamonds. pic.twitter.com/9CxtGwQQlU