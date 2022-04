Το Page Six Style μίλησε με τις πρωταγωνίστριες της σειράς του Netflix στο PaleyFest του Λος Άντζελες και εκείνες αποκάλυψαν τις αγαπημένες τους εμφανίσεις μέχρι στιγμής, καθώς και όλα όσα περιμένουν από την 3η σεζόν του «Emily in Paris».

you might also like