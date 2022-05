Εξήντα χρόνια αφότου η Marilyn Monroe τραγούδησε το “Happy Birthday, Mr. President” για τον John F. Kennedy στο Madison Square Garden, το εμβληματικό φόρεμά της ξαναμπήκε στο προσκήνιο.

Η Kim Kardashian δανείστηκε το φόρεμα για μια πολύ ιδιαίτερη περίσταση. Συγκεκριμένα, η αγαπημένη μας celebrity επέλεξε το φόρεμα της Marilyn Monroe για το Met Gala 2022 και κάπως έτσι, έγινε το μοναδικό άτομο, εκτός από τη Marilyn, που φόρεσε ποτέ αυτό το φόρεμα. Iconic!

Το φόρεμα της Marilyn Monroe, τα μυστικά και η ιστορία του

Το στενό και αποκαλυπτικό φόρεμα, το οποίο έχει περισσότερα από 6.000 κρύσταλλα ραμμένα στο χέρι, άνηκε στην Marilyn Monroe μέχρι που η Anna Strasberg το πούλησε το 1999.

Το πιστεύεις ή όχι; Το Μουσείο στη Φλόριντα αγόρασε το φόρεμα σε μια εκδήλωση της Julien’s Auctions το 2016 για 4,8 εκατομμύρια δολάρια. Μετά από φόρους και τέλη, το φόρεμα εκτιμήθηκε σε πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το «το πιο ακριβό φόρεμα στον κόσμο» που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία. Το εκθαμβωτικό φόρεμα εκτιμάται ότι αξίζει πλέον πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια.

Όταν η Monroe ζήτησε από τον ενδυματολόγο Jean Louis να της φτιάξει ένα φόρεμα, εκείνη του είπε: «Θέλω να σχεδιάσετε ένα πραγματικά ιστορικό φόρεμα, ένα εκθαμβωτικό φόρεμα μοναδικό στο είδος του, ένα φόρεμα που μόνο η Marilyn Monroe θα μπορούσε να φορέσει».

Το συγκεκριμένο φόρεμα, το οποίο είναι χωρίς φόδρα, καθιστούσε αδύνατο στη Monroe να φορέσει εσώρουχα. Το ανοιχτό χρώμα ταίριαζε τέλεια με τον τόνο του δέρματός της, με τους κρυστάλλους να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τα επίμαχα σημεία της.

Το φόρεμα είναι τόσο στενό που η Kim Kardashian παραδέχτηκε ότι έκανε δίαιτα για να χάσει περίπου 7 κιλά σε τρεις εβδομάδες προκειμένου να μπορέσει να το φορέσει στο Met Gala.

Το διάσημο φόρεμα έχει διατηρηθεί στο Ripley’s Believe It or Not! μέχρι που η σταρ εμφανίστηκε στα κεντρικά γραφεία τους στο Ορλάντο της Φλόριντα στα τέλη Απριλίου. Η Kardashian, θαυμάστρια της Marilyn Monroe, ήταν έτοιμη να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της.

«Η ιδέα μου ήρθε πραγματικά μετά το γκαλά τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σκέφτηκα, τι θα άλλο θα μπορούσα να κάνω για το κοινό μου μετά το look Balenciaga; Ποιο είναι το πιο «αμερικάνικο πράγμα» που μπορείς να σκεφτείς; Η Marilyn Monroe φυσικά!», είπε η Kardashian στη Vogue.

Φυσικά, η Ripley’s δεν έκανε το αίτημα δεκτό κατευθείαν.

Η ερμηνεία της Monroe στο φόρεμα είναι μια από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές της καριέρας της, επομένως έχουν γίνει πολλά για την προστασία του φορέματος και τη διατήρηση του στην αρχική του μορφή.

Η Kardashian και η ομάδα της Ripley μίλησαν με συντηρητές ενδυμάτων, εκτιμητές, αρχειοφύλακες και ασφαλιστικές υπηρεσίες για καθοδήγηση σχετικά με το πώς να κάνουν την επιθυμία της Kim πραγματικότητα. Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι δεν επρόκειτο να γίνουν αλλαγές στο φόρεμα προκειμένου να διατηρηθεί στην τρέχουσα κατάστασή του, κάτι που πυροδότησε τη δίαιτα της Kardashian.

«Αυτό είναι το φόρεμα της Marilyn Monroe. Είναι εξήντα χρονών. Είχα αυτή την ιδέα να το βάλω και να το δοκιμάσω», είπε η Kardashian στο κόκκινο χαλί του Met.

«Ήρθαν με ένοπλους φρουρούς και γάντια. Το δοκίμασα και δεν μου ταιριάζει. Έπρεπε να χάσω 7 κιλά», πρόσθεσε.

Η Kardashian έβαψε επίσης τα μαλλιά της πλατινέ ξανθά για να μοιάζει περισσότερο στην τραγουδίστρια του “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”.

«Ήταν σαν να ετοιμάζομαι για έναν ρόλο», είπε η Kardashian στον παρουσιαστή της Vogue La La Anthony.

Επειδή η διατήρηση του φορέματος ήταν η ύψιστη προτεραιότητα, η Kardashian φόρεσε το αυθεντικό φόρεμα μόνο για το κόκκινο χαλί. Αργότερα άλλαξε και φόρεσε ένα αντίγραφό του.

