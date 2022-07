Made in the ‘90s! Η αγαπημένη δεκαετία έχει επιστρέψει για τα καλά στη βιομηχανία της μόδας και μαζί της έφερε και τα «κάποτε-αγαπημένα-μας» χαμηλοκάβαλα παντελόνια . Φαίνεται όμως πως το απόλυτο στιλ που επέλεγαν πολλές pop stars, αποτελεί πια μακρινή ανάμνηση και καλό είναι να μείνει στις… αφίσες του παιδικού δωματίου, αφού οι γυναίκες τα κατατάσσουν στην τρίτη θέση των λιγότερων αγαπημένων τους τάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι άνδρες ανέδειξαν στην πέμπτη θέση των λιγότερο δημοφιλών επιλογών, τα oversized ρούχα , παρόλο που αυτά εξακολουθούν να είναι μεγάλο trend στις μέρες μας.

Love them or hate them? Μία ερώτηση συνηθισμένη όταν βρισκόμαστε σε ένα δοκιμαστήριο, όταν κάνουμε διαδικτυακές αγορές ή ακόμη κι όταν παρατηρούμε το outfit του αγαπημένου μας celebrity σε μια οθόνη! Το GLAMI , μία κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα αναζήτησης μόδας, στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης έρευνας Fashion (Re)search, συνέλεξε δεδομένα από περισσότερους από 27.000 καταναλωτές σεεννέα διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες – ανάμεσά τους και η Ελλάδα, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γίνουν «fashion experts» για μία ημέρα, αναδεικνύοντας τα Dos & Dont’s της ανδρικής και γυναικείας μόδας!